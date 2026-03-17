Европа готовится к запуску цифрового евро: что это означает для украинцев в ЕС и в Украине

В феврале этого года Европейский парламент поддержал выпуск цифрового евро в онлайн- и офлайн-режиме. Если нацсоветы и Европарламент договорятся в следующем году, ЕЦБ может начать пилот в 2027 году, а возможный запуск обсуждается на 2029 год. Информации об этом событии очень много. Но последствия внедрения цифрового евро оцениваются очень по-разному. «Минфин» разобрал главные «страшилки» и как это действительно будет выглядеть на практике.

В октябре 2023 года European Central Bank перешел в подготовительную фазу запуска цифрового евро — новой цифровой формы валюты ЕС, которая должна сосуществовать с наличными и банковскими счетами. Параллельно Европейская комиссия представила законодательный проект для внедрения цифрового евро.

Вокруг внедрения цифрового евро быстро развернулась горячая дискуссия с диаметрально противоположными оценками — от технологического прорыва для платежей до инструмента возможного финансового контроля.

Объяснить это просто, ведь речь идет не только о новой платежной технологии, но и об изменении правил использования денег в цифровой экономике. Для украинцев, которые работают или получают доходы в странах ЕС, это практический вопрос: как будут работать платежи, хранение средств и доступ к собственным деньгам.

Рассмотрим, как именно может работать цифровой евро и что это означает для пользователей на практике.

Что такое цифровой евро и как он работает

Цифровой евро — это цифровая форма публичных денег, то есть еще одна форма евро наряду с наличными и деньгами на банковских счетах.

Ключевое отличие от денег на обычном банковском счете состоит в том, что цифровой евро является обязательством центрального, а не коммерческого банка. В то же время доступ к нему будет предоставляться через банки и платежные учреждения.

В ЕС также обсуждают техническую модель использования цифрового евро — сочетание онлайн- и офлайн-платежей. Офлайн-режим рассматривается, как способ приблизить уровень приватности к наличным расчетам.

В документах ЕС цифровой евро определяется, как законное платежное средство, которое сосуществует с наличными деньгами и используется для розничных платежей.

На практике цифровой евро не представляется, как отдельный финансовый «продукт». Для пользователя это означает появление опции «Digital euro» в банковском приложении или цифровом кошельке, с которой можно осуществлять платежи и переводы. В документах ЕС говорится, что базовые операции для физических лиц должны быть без прямых комиссий.

Доступ к цифровому евро не должен быть привязан к открытию полноценного банковского счета.

В модели цифрового евро предусматриваются возможные лимиты на хранение средств в цифровом кошельке. Это будет сделано, чтобы избежать массового оттока депозитов из банков. Для этого предусмотрены механизмы автоматического перераспределения средств между цифровым кошельком и обычным счетом.

На практике это будет выглядеть так: украинка во Франции получает 2 200 евро заработной платы. При лимите хранения цифрового евро на уровне 3 000 евро, часть средств может оставаться в цифровом кошельке для ежедневных платежей, а остальные — на обычном банковском счете. Если же поступает разовый платеж в 5 000 евро, система автоматически перечислит превышающую лимит сумму на банковский счет — без блокировок и дополнительных действий со стороны пользователя.

В документах ЕС подчеркивается баланс между финансовым мониторингом и конфиденциальностью: для онлайн-платежей применяются привычные правила надзора, тогда как офлайн-режим должен обеспечить уровень приватности, приближенный к наличным расчетам.

Проект регламента также ограничивает цифровой евро от концепции «программированных денег»: ни один внешний субъект не может определять, на что пользователь имеет право тратить свои средства.

Доступ к цифровому евро будет самым простым для резидентов еврозоны, тогда как для стран вне еврозоны, включая Украину, он будет зависеть от межгосударственных и технических договоренностей.

Отменят ли наличные деньги и появятся ли лимиты: что на самом деле заложено в документах

Опасения об «отмене наличных денег» возникают всякий раз, когда речь идет о цифровом евро, однако законодательные предложения ЕС описывают другую модель. В проекте регламента прямо предусмотрено сосуществование цифрового евро и наличных денег, а не замену одного другим. Параллельно Европейская комиссия подала отдельное предложение по сохранению статуса евробанкнот и монет, как законного платежного средства. Таким образом, цифровой евро задуман, как новая форма публичных денег, а не как механизм вытеснения банкнот.

Вместе с тем в документах предусмотрена другая важная норма — возможные ограничения на объем цифрового евро, который человек может хранить в цифровом кошельке (holding limits). Речь идет не о лимитах на расходование или снятие наличных, а именно о пределе хранения цифровых денег центрального банка. Логика состоит в том, что массовый перевод депозитов из банков в цифровые деньги центрального банка может ослабить ресурсную базу финучреждений и повлиять на кредитование экономики.

В публичных обсуждениях часто упоминается ориентир «несколько тысяч евро», однако это не установленный лимит. Речь идет только о сценариях, которые должны пройти политическое согласование. Окончательный размер таких ограничений будет зависеть от решений законодателей.

Важно, что потенциальные лимиты не должны «ломать» платежи. В модели цифрового евро предусмотрены автоматические механизмы перераспределения средств между цифровым кошельком и обычным счетом. Если платеж превышает остаток в кошельке, система может дофинансировать его с обычного счета. Если поступление превышает лимит, излишек автоматически переводится на банковский счет.

Для человека, живущего и работающего в еврозоне, цифровой евро, скорее, напоминает электронный аналог наличных денег для повседневных платежей, а не инструмент для хранения сбережений. Большие суммы будут и дальше оставаться на обычных счетах или в других финансовых инструментах.

Здесь часто возникает путаница. Ограничения наличных расчетов в некоторых странах ЕС существуют давно и устанавливаются национальным законодательством из соображений противодействия отмыванию средств. Это не имеет прямой связи с цифровым евро: в законодательном пакете нет норм, которые вводили бы новые лимиты на снятие банкнот.

Итак, исходя из действующих документов, цифровой евро не отменяет наличные деньги и не вводит новых запретов на их использование. Речь идет о новой форме публичных денег с предохранителями для сохранения стабильности банковской системы.

Смогут ли заморозить цифровой кошелек

Страх замораживания счетов стал одним из главных доводов в критике цифрового евро. В публичной дискуссии это представляется, как новая угроза, связанная именно с цифровой формой денег.

На самом деле возможность блокировки средств в ЕС существует уже сегодня. Банки могут приостанавливать сделки или временно блокировать счета в пределах законодательства по противодействию отмыванию средств, санкционных режимов или судебных решений. Поэтому, если счет может быть заблокирован по этим правилам сегодня, то же самое может произойти и с цифровым евро. Если таких оснований нет, сама форма денег ничего не меняет.

В то же время цифровой евро предполагает более централизованный учет, как деньги центрального банка. Именно эта техническая централизация и создает ощущение большего контроля. В отличие от наличных денег, цифровые деньги всегда оставляют технический след, и именно это часто становится источником опасений.

О «тотальном контроле»

Самый большой страх противников введения цифрового евро — переход к «тотальному финансовому контролю». В публичном воображении это выглядит, как система, в которой государство может отслеживать каждый платеж в режиме реального времени. Значительная часть таких представлений формируется под влиянием примеров других юрисдикций и не полностью соответствует европейской правовой логике.

Часто эти страхи ассоциируются с моделью цифрового юаня, которая развивается в условиях централизованной системы с широкими полномочиями государства по контролю за финансовыми потоками. Подход Европейского Союза к цифровому евро формируется в другой институциональной среде — на независимости центрального банка, распределении ролей между регуляторами и финансовыми посредниками, и правилах защиты персональных данных.

Цифровой евро подпадает под действие Всеобщего регламента о защите данных (GDPR). Это означает, что сам факт использования цифрового евро не предоставляет государственным органам автоматического доступа к финансовым транзакциям пользователя.

European Central Bank также отмечает, что цифровой евро не задуман, как инструмент полной финансовой прозрачности для государства, и что его роль не заключается в отслеживании индивидуальных платежей.

Но здесь следует учитывать еще и то, что финансовая система ЕС и без цифрового евро движется в направлении усиления финансового мониторинга. К примеру, новый пакет AML-правил вводит общеевропейский лимит в 10 000 евро на наличные платежи, с возможностью для государств устанавливать более низкие пороги. Эти ограничения не связаны с цифровым евро и действуют вне зависимости от него.

Но доступ государственных органов к финансовым данным ограничивается правилами защиты персональных данных, в частности, GDPR.

На практике это означает, что использование цифрового евро само по себе не приводит к автоматической блокировке кошелька. Если банк или платежный провайдер обнаруживает подозрительную операцию, механизм реагирования будет таким же, как и сегодня для обычного банковского счета.

Таким образом, цифровой евро не создает новый механизм произвольной заморозки средств и не расширяет перечень оснований для блокировки счетов. В то же время цифровая форма денег делает финансовую инфраструктуру более прозрачной, с технической точки зрения, что и создает ощущение усиленного контроля.

Исчезнут ли обычные банки и что изменится для клиентов

Еще одно распространенное опасение (здесь, конечно, паникуют прежде всего финансисты) заключается в том, что прямой доступ граждан к деньгам центрального банка сделает коммерческие банки ненужными. Однако регуляторные документы ЕС описывают другой сценарий.

Модель цифрового евро сохраняет двухуровневую банковскую систему. Центральный банк выпускает цифровой евро, но доступ к нему предоставляют банки и платежные учреждения, которые остаются основной точкой взаимодействия с клиентами.

Цифровой евро не заменяет классические банковские функции. Он предназначен для платежей, а не для кредитования, инвестирования или хранения сбережений.

Хотя цифровой евро частично может изменить баланс в банковской системе. Если часть средств перейдет в форму цифровых средств центрального банка, это уменьшит депозитную базу банков. Именно поэтому предполагаются возможные лимиты хранения цифрового евро.

На практике это означает изменение роли банков, а не их исчезновение. Например, украинец, работающий в Испании, может использовать цифровой евро для ежедневных расходов, но для ипотеки, бизнес-счета или инвестирования и дальше будет обращаться в банк.

Регламент также предусматривает, что банки и платежные учреждения обеспечат базовый доступ к цифровому евро через свои приложения и сервисы.

Для украинцев в ЕС это означает, что цифровой евро не изменит базовых финансовых отношений с банками. Зарплаты, кредиты и депозиты останутся в банковской системе, а цифровой евро станет еще одним инструментом для ежедневных платежей.

Что это означает для украинцев в ЕС и в Украине

Для украинцев цифровой евро — это не абстрактная монетарная дискуссия, а вопрос повседневной финансовой практики: работы в ЕС, социальных выплат, бизнеса и регулярных переводов денег в Украину. Именно для этой группы важно понимать, где цифровой евро может стать реальным инструментом, где он будет оставаться лишь элементом будущей инфраструктуры.

Для украинцев, которые проживают и работают в странах Еврозоны, цифровой евро потенциально станет еще одним платежным инструментом наряду с наличными деньгами и банковскими счетами. Заработная плата по-прежнему будет поступать на обычный счет, тогда как цифровой евро будет использоваться в основном для ежедневных расходов — оплат в магазинах, мелких переводов и расчетов между физическими лицами. Такая логика соответствует позиции European Central Bank, который рассматривает цифровой евро, как платежное средство, а не инструмент накопления.

На практике это может выглядеть так: украинец в Германии получает зарплату на банковский счет, а цифровой евро использует для повседневных расходов. Аренда жилья, коммунальные платежи или другие регулярные крупные суммы и дальше оплачиваются с обычного счета, что объясняет, почему цифровой евро с возможными лимитами не рассматривается, как инструмент хранения сбережений.

Другой распространенный сценарий — перевод денег семье в Украину. Даже при наличии цифрового евро такие трансграничные переводы за пределы еврозоны будут и дальше осуществляться через банковскую или платежную инфраструктуру, поскольку цифровой евро не создает автоматического канала для международных платежей вне ЕС.

Отдельно следует остановиться на вопросе социальных выплат. В публичных дискуссиях часто предполагается, что цифровой евро позволит сделать такие выплаты целевыми или ограниченными в использовании. В то же время проект регламента о цифровом евро прямо разграничивает условные платежи от программируемых денег и не предусматривает механизмов, при которых государство могло бы определять, на что именно человек имеет право тратить полученные средства. Следовательно, даже в случае использования цифрового евро, правовой режим социальных выплат должен оставаться нейтральным, как и для обычных безналичных средств.

Для украинцев, проживающих в странах ЕС вне еврозоны, ситуация менее однозначная. В Польше или Чехии доступ к цифровому евро будет зависеть от того, подключатся ли эти страны к соответствующей инфраструктуре на основе договоренностей с ЕЦБ. Такая возможность предусмотрена регуляторной логикой, но она не автоматическая. Так что, для этой группы украинцев цифровой евро не станет универсальным инструментом сразу после запуска.

Еще более отдалена перспектива для украинцев, которые находятся в Украине. В действующей модели EC Украина рассматривается, как страна третьего мира, а это означает, что доступ к цифровому евро возможен только при условии межгосударственных соглашений и технической интеграции на уровне центральных банков. В ближайшей перспективе цифровой евро не заменит ни карточных счетов в украинских банках, ни международных платежных систем для переводов средств из ЕС.

В итоге для украинцев цифровой евро означает не изменение правил игры, а появление дополнительного платежного инструмента в пределах уже знакомой финансовой системы.

Нужно ли готовиться к внедрению цифрового евро уже сейчас

Несмотря на активную дискуссию вокруг цифрового евро, для большинства людей ничего не меняется. Проект находится на подготовительной стадии, а окончательные правила доступа и использования еще не определены.

European Central Bank отмечает, что цифровой евро не заменяет наличные деньги или банковские счета, и не требует от граждан никаких немедленных действий.

Для украинцев в еврозоне цифровой евро следует рассматривать, как возможное дополнение к имеющейся финансовой инфраструктуре, в первую очередь для повседневных платежей.

Для украинцев вне еврозоны или в Украине доступ к цифровому евро будет зависеть от межгосударственных договоренностей, поэтому в ближайшее время он вряд ли станет массовым инструментом.

Единственное, в чем есть смысл уже сейчас, — следить за тем, как именно ЕС будет определять правила использования цифрового евро.