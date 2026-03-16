В Украине появится холдинг, который будет управлять биржами и Национальным депозитарием

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) разрабатывает модель единого биржевого холдинга. Новая структура должна объединить торговые площадки, депозитарную и расчетную инфраструктуры под контролем привлеченного стратегического инвестора и государства. Об этом сообщает НКЦБФР 16 марта.

Архитектура инфраструктурной монополии

Целевая концепция реформы предусматривает создание централизованной компании, которая будет координировать управление ключевыми элементами фондового рынка — биржей, депозитарной и расчетной системами. Ожидается, что этот холдинг станет единоличным владельцем вновь созданной биржи, получит мажоритарный пакет акций Расчетного центра и войдет в состав акционеров Национального депозитария Украины.

По замыслу авторов проекта, такая интеграция позволит модернизировать рынок, внедрить новые технологии в соответствии с международными стандартами управления, решить существующие структурные проблемы с ликвидностью и создать современную инфраструктуру в соответствии с требованиями и стандартами Европейского Союза.

Поиск инвестора посредством международного тендера

Создание холдинговой компании будет осуществляться в партнерстве государства и частного капитала. Для привлечения стратегического инвестора планируется провести открытый международный тендер с четкими критериями предварительной квалификации. Однако начало этого отбора станет возможным только после принятия соответствующей законодательной базы. Согласно плану, победитель конкурса непосредственно создаст холдинговую компанию и приступит к развитию новой биржевой инфраструктуры.

Регулирование и новые финансовые инструменты

Надзор за будущей структурой будет осуществлять НКЦБФР. Представители Комиссии отметили, что будут разрабатывать нормативную базу с учетом европейского законодательства и практик регулирования финансовых групп, уделяя особое внимание аспектам корпоративного управления и группового надзора.

В ходе встречи участники также обсудили перспективы использования обновленного рынка капитала для процессов приватизации, запуск новых инструментов (в частности, муниципальных облигаций) и дальнейшую гармонизацию украинского законодательства с нормами ЕС. По итогам переговоров стороны подтвердили готовность продолжать сотрудничество и технические консультации по реализации проекта.