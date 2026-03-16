Киев за полгода опустился на 50 строчек в рейтинге самых дорогих городов Европы по ценам на жилье

За последние полгода Киев спустился на 50 строчек в рейтинге европейских городов с самым дорогим жильем. Как свидетельствует статистика Numbeo — крупнейшей в мире базы данных о стоимости жизни, в частности недвижимости, сегодня город занимает 188 место (из 222 городов) с ценой 2345 евро за квадратный метр жилья в центре города, пишет Лига.

Как изменились цены на жилье

В конце августа 2025-го Киев занимал 137-ю строчку в рейтинге городов по ценам на жилье. Ранее в августе 2024-го столица Украины занимала 100-ю позицию в перечне с ценой 2430 евро.

В то же время, несмотря на удешевление стоимости жилья в Киеве, по данным рейтинга, ориентировочные ежемесячные расходы для семьи из четырех человек выросли и составляют 84 476 (без арендной платы). Еще полгода назад сводная информация о Киеве определяла ориентировочные ежемесячные расходы для семьи из четырех человек на уровне 79968 гривен.

Выросли и ориентировочные ежемесячные расходы для одинокого лица — с 23 000 до 23 420 гривен (без расходов на жилье). На сегодня Киев на 68,2% дешевле, чем Нью-Йорк (без учета аренды).

Numbeo замеряет не только цены на недвижимость, но и стоимость жизни в городе, в том числе цены на пищевые продукты, рестораны, транспорт и коммунальные услуги. Эти показатели сравниваются с аналогичными в Нью-Йорке.

По сравнению с Киевом, жилье в столицах соседних с Украиной государств занимают значительно более высокие позиции. В частности, Прага (столица Чехии) занимает 20-ю строчку в рейтинге с ценой 8787 евро за квадратный метр, Варшава (Польша) — на 70-й строчке (5397 евро), Братислава (Словакия) — на 71-й (5338 евро).

По данным исследования, топ-10 городов с самым дорогим жильем за последние шесть месяцев также претерпел изменения. Лидерство по ценам на квартиры сегодня удерживают города Швейцарии, Германии, Великобритании и Франции. Здесь цены за квадратный метр квартиры в центре города в 10 раз дороже, чем в украинской столице.

Где самое дорогое жилье

Самым дорогим по рейтингу оказалось жилье в Швейцарии — семь городов страны попали в топ-10 с ценами 13 000 — 28 000 евро за квадратный метр.

В пятерку самых дешевых пяти городов попали три украинских: Одесса с ценой 1334 евро за квадратный метр (219-е место в рейтинге), Днепр — 949 евро (221-е место) и Харьков — 949 евро (последнее, 222-е место).

Также 215 место в рейтинге занимает Львов с ценой 1742 евро за квадрат жилья в центре города.