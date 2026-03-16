Недвижимость Дубая под давлением войны: Goldman Sachs зафиксировал резкое падение количества сделок

Активность сделок на рынке недвижимости ОАЭ резко снизилась с начала продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Goldman Sachs, поскольку усиление региональной неопределенности начинает давить на спрос на недвижимость, пишет Investing.

Прогноз Goldman Sachs

Конфликт, вступающий в третью неделю, потряс рынки по всему региону и вызвал волатильность энергетических и финансовых активов. На этом фоне аналитики Goldman во главе с Харшем Мехтой заявили, что данные по сделкам за начало марта показывают явное замедление активности на рынке недвижимости.

Goldman Sachs сообщил, что общая стоимость сделок в первой половине марта снизилась на 31% в годовом исчислении и на 51% в месячном исчислении с начала конфликта.

Падение оказалось более резким, чем во время нескольких предыдущих потрясений, затронувших рынок. Во время наводнений в Дубае в апреле 2024 года объем сделок снизился примерно на 19% в месячном исчислении, тогда как во время конфликта между Ираном и Израилем в ноябре 2024 года они упали примерно на 32% в месячном исчислении. В июне 2025 года объем сделок снизился примерно на 17% в месячном исчислении.

Слабость стала более выраженной на второй неделе марта. Goldman Sachs сообщил, что стоимость сделок снизилась на 42% в годовом исчислении, «в основном за счет слабости на вторичном рынке (снижение на 59% в годовом исчислении) и главным образом в сегменте вилл (-89% в годовом исчислении)».

Объемы также резко снизились за тот же период. Goldman заявил, что общий объем сделок снизился на 38% в годовом исчислении, «в основном за счет сегмента строящегося жилья (-52% в годовом исчислении) и главным образом квартир (-59% в годовом исчислении)».

Как изменились цены на недвижимость

Медианные цены на квартиры за квадратный фут снизились на 3% в годовом исчислении и на 8% в месячном исчислении за период с 01.03 по 12.03. Цены на виллы остались выше в годовом исчислении, вырастя на 16% в годовом исчислении, хотя они снизились на 2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Средняя цена за квадратный фут по всем типам недвижимости выросла на 1% в годовом исчислении, но снизилась на 7% в месячном исчислении за тот же период.

Акции Emaar Properties PJSC (DFM:EMAR), одного из крупнейших девелоперов недвижимости ОАЭ и строителя таких знаковых проектов, как Burj Khalifa и Dubai Mall, упали почти на 40% с начала конфликта, поскольку инвесторы пересматривают прогнозы для сектора недвижимости региона.