Восемь мировых энергетических кризисов прошлого: почему этот может стать худшим

Мировая история неоднократно показывала, что геополитические конфликты, революции и природные катастрофы способны резко изменять баланс на глобальном энергетическом рынке. В разные годы сокращение предложения нефти даже на несколько процентов приводило к стремительному росту цен и масштабным экономическим последствиям. О том, как повлияли на рынок ключевые энергетические кризисы последних десятилетий, написал экономический обозреватель Олег Белинский.

Арабское нефтяное эмбарго (война Судного дня), 1973−1974

Одним из самых масштабных энергетических кризисов ХХ века стало арабское нефтяное эмбарго во время войны Судного дня. В результате ограничения поставок мировой рынок потерял примерно 4−4,5 млн баррелей нефти в сутки, что составило 7−8% глобальной добычи.

Реакция рынка была мгновенной: цены выросли с примерно $3 до $11,65 за баррель, то есть почти на 280−290%.

Острая фаза кризиса продолжалась около шести месяцев — с октября 1973 по март 1974 года, после чего восстановление объемов поставок заняло еще 6−9 месяцев.

Иранская революция, 1978−1980

Революционные события в Иране повлекли за собой резкое падение добычи нефти в стране, что привело к сокращению мирового предложения примерно на 3,5−4 млн баррелей в сутки или 6−7% мирового рынка.

Цены на нефть подскочили с $14 до $39,5 за баррель, то есть примерно на 180%.

Кризис длился 12−18 месяцев: резкое падение добычи началось в конце 1978 года, а минимальные объемы были зафиксированы весной 1979 года.

Ирано-иракская война, 1980−1981

Начало войны между Ираном и Ираком привело к потере примерно 2,5−3,5 млн баррелей нефти в сутки, или 4−5% мирового рынка.

Однако реакция рынка была относительно сдержанной — около +10−12% до пика примерно в $40 за баррель в ноябре 1980 года, поскольку цены уже находились на очень высоком уровне после предыдущего кризиса.

Вторжение Ирака в Кувейт и война в Персидском заливе, 1990−1991

После вторжения Ирака в Кувейт мировой рынок потерял около 4−4,3 млн баррелей нефти в сутки, что составило около 6% глобальной добычи.

Цены выросли примерно на 141% — с $17 в июле 1990 года до около $41 в октябре 1990 года.

Острая фаза кризиса продолжалась около девяти месяцев (август 1990 — апрель 1991), а пожары на кувейтских месторождениях ликвидировали до ноября 1991 года.

Всеобщая забастовка в Венесуэле, 2002−2003

Во время масштабной забастовки в нефтяной отрасли Венесуэлы добыча сократилась с 3,1 млн до 0,4−0,5 млн баррелей в сутки, то есть примерно на 2,6−2,8 млн баррелей.

Это соответствовало 3−3,5% мирового предложения.

На этом фоне цены выросли примерно на 42% — с $26 в ноябре 2002 года до $37 в феврале 2003 года.

Начальная фаза войны в Ираке, 2003

В начале военной операции добыча нефти сократилась примерно на 2−2,3 млн баррелей в сутки, или 2,5−3% мирового рынка.

Впрочем, реакция рынка была относительно умеренной — около +10−12%, поскольку значительная часть геополитических рисков уже была учтена в ценах до начала боевых действий.

Ураганы «Катрина» и «Рита», 2005

Мощные ураганы в Мексиканском заливе привели к сокращению добычи примерно на 1,5−1,7 млн баррелей в сутки, что составило 1,8−2% мирового производства.

Цены на нефть тогда выросли примерно на 17%.

Арабская весна и война в Ливии, 2011

Из-за боевых действий в Ливии мировой рынок потерял примерно 1,5−1,6 млн баррелей в сутки, или 1,7−1,8% глобальной добычи. Цены на нефть выросли примерно на 31%.

Санкции США против Ирана и кризис нефтяной отрасли Венесуэлы, 2018−2019

Санкционное давление и падение производства в Венесуэле привели к совокупному сокращению предложения примерно на 2,5−3 млн баррелей в сутки или около 3% мирового рынка.

Цены выросли примерно на 30% — с $66 в апреле 2018 года до $86 в октябре 2018 года.

Текущие риски для рынка

По оценкам аналитиков, даже с учетом возможного перенаправления потоков по трубопроводам и прохода отдельных танкеров, потенциальное выпадение предложения на мировом рынке может составить около 10−15%.

Для сравнения большинство исторических энергетических кризисов возникали при сокращении предложения лишь на 2−8% мирового рынка.