Восемь мировых энергетических кризисов прошлого: почему этот может стать худшим

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 марта 2026, 12:21 Читати українською

Восемь мировых энергетических кризисов прошлого: почему этот может стать худшим

Мировая история неоднократно показывала, что геополитические конфликты, революции и природные катастрофы способны резко изменять баланс на глобальном энергетическом рынке. В разные годы сокращение предложения нефти даже на несколько процентов приводило к стремительному росту цен и масштабным экономическим последствиям. О том, как повлияли на рынок ключевые энергетические кризисы последних десятилетий, написал экономический обозреватель Олег Белинский.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Арабское нефтяное эмбарго (война Судного дня), 1973−1974

Одним из самых масштабных энергетических кризисов ХХ века стало арабское нефтяное эмбарго во время войны Судного дня. В результате ограничения поставок мировой рынок потерял примерно 4−4,5 млн баррелей нефти в сутки, что составило 7−8% глобальной добычи.

Реакция рынка была мгновенной: цены выросли с примерно $3 до $11,65 за баррель, то есть почти на 280−290%.

Острая фаза кризиса продолжалась около шести месяцев — с октября 1973 по март 1974 года, после чего восстановление объемов поставок заняло еще 6−9 месяцев.

Иранская революция, 1978−1980

Революционные события в Иране повлекли за собой резкое падение добычи нефти в стране, что привело к сокращению мирового предложения примерно на 3,5−4 млн баррелей в сутки или 6−7% мирового рынка.

Цены на нефть подскочили с $14 до $39,5 за баррель, то есть примерно на 180%.

Кризис длился 12−18 месяцев: резкое падение добычи началось в конце 1978 года, а минимальные объемы были зафиксированы весной 1979 года.

Ирано-иракская война, 1980−1981

Начало войны между Ираном и Ираком привело к потере примерно 2,5−3,5 млн баррелей нефти в сутки, или 4−5% мирового рынка.

Однако реакция рынка была относительно сдержанной — около +10−12% до пика примерно в $40 за баррель в ноябре 1980 года, поскольку цены уже находились на очень высоком уровне после предыдущего кризиса.

Вторжение Ирака в Кувейт и война в Персидском заливе, 1990−1991

После вторжения Ирака в Кувейт мировой рынок потерял около 4−4,3 млн баррелей нефти в сутки, что составило около 6% глобальной добычи.

Цены выросли примерно на 141% — с $17 в июле 1990 года до около $41 в октябре 1990 года.

Острая фаза кризиса продолжалась около девяти месяцев (август 1990 — апрель 1991), а пожары на кувейтских месторождениях ликвидировали до ноября 1991 года.

Всеобщая забастовка в Венесуэле, 2002−2003

Во время масштабной забастовки в нефтяной отрасли Венесуэлы добыча сократилась с 3,1 млн до 0,4−0,5 млн баррелей в сутки, то есть примерно на 2,6−2,8 млн баррелей.

Это соответствовало 3−3,5% мирового предложения.

На этом фоне цены выросли примерно на 42% — с $26 в ноябре 2002 года до $37 в феврале 2003 года.

Начальная фаза войны в Ираке, 2003

В начале военной операции добыча нефти сократилась примерно на 2−2,3 млн баррелей в сутки, или 2,5−3% мирового рынка.

Впрочем, реакция рынка была относительно умеренной — около +10−12%, поскольку значительная часть геополитических рисков уже была учтена в ценах до начала боевых действий.

Ураганы «Катрина» и «Рита», 2005

Мощные ураганы в Мексиканском заливе привели к сокращению добычи примерно на 1,5−1,7 млн баррелей в сутки, что составило 1,8−2% мирового производства.

Цены на нефть тогда выросли примерно на 17%.

Арабская весна и война в Ливии, 2011

Из-за боевых действий в Ливии мировой рынок потерял примерно 1,5−1,6 млн баррелей в сутки, или 1,7−1,8% глобальной добычи. Цены на нефть выросли примерно на 31%.

Санкции США против Ирана и кризис нефтяной отрасли Венесуэлы, 2018−2019

Санкционное давление и падение производства в Венесуэле привели к совокупному сокращению предложения примерно на 2,5−3 млн баррелей в сутки или около 3% мирового рынка.

Цены выросли примерно на 30% — с $66 в апреле 2018 года до $86 в октябре 2018 года.

Текущие риски для рынка

По оценкам аналитиков, даже с учетом возможного перенаправления потоков по трубопроводам и прохода отдельных танкеров, потенциальное выпадение предложения на мировом рынке может составить около 10−15%.

Для сравнения большинство исторических энергетических кризисов возникали при сокращении предложения лишь на 2−8% мирового рынка.

Автор:
Роман Мирончук
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
Skeptik777
16 марта 2026, 12:39
#
Експерт від Бога… проаналізував лиш половину балансу. США наростили видобуток нафти з 9 до майже 23 млн барелів при майже незмінному споживанні. А вони були головною причиною всіх криз як емітент головної резервної валюти. Наразі ситуація змінилася, нафти був надлишок. Тимчасове блокування Ормузької протоки це спекулятивний сплеск, який спаде одразу, як у Ірану не лишиться зброї, більшої за АК-74. А це питання тижня-двох при теперішній інтенсивності бомбардувань.
+
+11
Kharakternyk
16 марта 2026, 12:41
#
Ага! Дві-три неділі:)
Десь я це вже чув.
+
+15
qbik
16 марта 2026, 14:01
#
2−3 тижні. Максимум місяць🥴
+
0
gorobezus
16 марта 2026, 13:03
#
Как там в Дубаях, еда еще есть?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Tido oss и 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами