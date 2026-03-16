Мировой энергетический кризис надвигается: что делать Украине

Война на Ближнем Востоке и спровоцированный нею мировой энергетический кризис обнажил системные недостатки украинского топливного рынка. После начала военной операции США и Израиля против Ирана цены на бензин А-95 в Украине за один день взлетели с 62 до 71−73 грн/л, а дизель подорожал еще более стремительно — до 77−80 грн/л. В этих условиях следует разобраться, какова ситуация на топливном рынке в других странах, и что будет с ценами дальше.

Особенности формирования цены на топливо

Механика ценового скачка в начале марта показательная. С момента изменения цены нефти до появления на заправках топлива, закупленного по новым ценам, проходит, как правило, около 20 дней. Украина не импортирует сырую нефть из региона Залива, только готовые нефтепродукты из европейских нефтеперерабатывающих заводов в Румынии, Литве, Словакии, Греции, Болгарии и Польше. Это означает, что топливо, которое продавалось на заправках 1−2 марта, было закуплено еще по старым ценам, задолго до начала конфликта. Никакого объективного рыночного обоснования для мгновенного повышения розничных цен тогда не существовало.

Впрочем, по мере того, как конфликт на Ближнем Востоке вступает в затяжную фазу, и перспективы разблокировки Ормузского пролива, через который проходят около четверти всех мировых морских поставок нефти и пятая часть глобального рынка СПГ, остаются туманными, встает вопрос, что будет с рынком нефтепродуктов и газа дальше, и насколько адекватными являются первые антикризисные шаги украинских властей?

Для начала стоит посмотреть механизм формирования розничной цены литра бензина А-95 при условной цене 70 гривен за литр.

Компонент Грн/л Часть % Импортная стоимость топлива 28 ~40% Акциз 15 ~21% НДС (20%) 14 20% Маржа АЗС 10−12 ~16−17% Логистика, хранение 2−4 ~4−5%

Ориентировочная структура цены А-95, март 2026 года.

Таким образом, маржа на премиальных украинских АЗС при цене 70 гривен составляет 10−12 гривен за литр, или около 20−25 центов. Для сравнения: в Австралии маржинальный показатель составляет около 9 центов на литр, в США — 5−10 центов. Соответственно, премиальные сети в Украине завышают цену как минимум на 5 гривен за литр, обосновывая это высоким качеством обслуживания. При этом цена бензина в Украине номинально ниже среднеевропейской — около 1,3 евро за литр, против 1,5−1,8 евро в соседних странах (из-за более высокого налогообложения в ЕС).

В то же время за последние два года выросла налоговая составляющая цены топлива. Украина, как кандидат на членство в ЕС, каждый год постепенно повышает акцизы на бензин с 2024 года, согласно европейским ставкам. В частности, повышение 1 января 2026 года уже прибавило к цене бензина около 1,8 гривны на литр, дизеля — 2,3 гривны. Кумулятивный рост акциза с 2024 по 2026 год: бензин +40%, дизель +83%, автогаз — почти в 4 раза. При этом даже по ставкам 2026 года Украина еще не достигла минимального уровня ЕС: 0,301 евро на литр бензина, против минимума в 0,359 евро. Для сравнения: в Польше акциз — 0,423 евро, в Венгрии — 0,409 евро, в Германии — 0,655 евро, средний по ЕС — 0,570 евро.

Как государство реагирует на рост цен

Показательной стала реакция государства на это резкое повышение цен со стороны АЗС. Антимонопольный комитет Украины приступил к мониторингу цен на топливо 2 марта, отправив запросы сетям, но лишь 9 марта формально открыл дело по признакам антиконкурентных согласованных действий. 11 марта глава АМКУ Кириленко выступил в Верховной Раде, в ходе которого признал существование, кроме объективных, также и «субъективных факторов» в повышении цен.

Для предупреждения рыночных сговоров существует закон «О защите экономической конкуренции», предусматривающий штраф за картельный сговор до 10% годового оборота каждого участника. Но опыт показывает, что эта норма декларативная. В 2021 году АМКУ наложил рекордный штраф в размере 4,7 млрд гривен на структуры группы «Приват» по делу «АВИАС». Но в результате штраф был заблокирован судебными исками.

Для сравнения следует посмотреть, как на энергетический кризис реагируют другие государства. Правительство КНР приказало своим НПЗ приостановить экспорт дизельного топлива и бензина из-за того, что эскалация конфликта в регионе Залива препятствует поставкам нефти. В Дании члены правительства призвали граждан максимально сократить потребление энергии и отказаться от необязательных поездок на автомобилях.

Страны Юго-Восточной Азии, наиболее остро зависящие от ближневосточной нефти, одновременно снижают налоговую нагрузку на топливо и системно сдерживают спрос. Таиландские власти 10 марта приказали государственным учреждениям немедленно перевести на дистанционную работу всех госслужащих, чьи функции не требуют физического присутствия. Государство также заморозило розничную цену дизеля на 15-дневный период и призвало население к совместным поездкам и переходу на общественный транспорт.

Филиппины с 6 марта ввели четырехдневную рабочую неделю для всех органов исполнительной власти. Все встречи, которые можно провести онлайн, переведены в дистанционный формат; официальные командировки разрешены исключительно при необходимости. Президент также обратился в парламент с просьбой предоставить ему полномочия по снижению акцизов на нефтепродукты. Вьетнам 10 марта отменил ввозную пошлину на нефтепродукты, одновременно Министерство промышленности и торговли призвало работодателей разрешать дистанционную работу.

Украина же наоборот — принимает меры, которые по факту стимулируют потребление топлива. 12 марта Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о введении частичной компенсации расходов на топливо через программу «Национальный кешбэк». Условия кешбэка — 15% на дизель, 10% на бензин, 5% на автогаз до 1 мая 2026 года на АЗС-участниках программы.

Принципиальный недостаток подхода заключается в том, что этот кешбэк получают все без исключения потребители, включая владельцев премиальных автомобилей с большими двигателями. Это означает, что значительная часть средств будет направлена не уязвимым потребителям, а тем, для кого цена бензина не имеет большого значения. Выбранная стратегия изначально не решает проблему, а, наоборот, ее обостряет. В условиях продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, никто не гарантирует, что страны, где Украина покупает нефтепродукты, не введут меры, похожие на то, что сделал Китай. Соответственно, рынок отреагирует не только повышением цен, он отреагирует физическим дефицитом топлива. А потенциальный дефицит топлива в условиях полномасштабного военного вторжения россии — это уже не экономический фактор. Это фактор национальной безопасности.

В ответ на призывы возобновить схему 2022 года, когда правительство временно отменило акциз и снизило НДС на топливо, премьер-министр Юлия Свириденко в час вопросов к правительству 13 марта ответила, что Кабинет Министров не планирует снижать ни НДС, ни акциз. Она пояснила, что налоги и сборы по продаже топлива являются частью доходов государственного бюджета, из которого финансируются ключевые расходы, в частности, потребности украинской армии.

Два сценария: куда пойдут цены дальше

По состоянию на середину марта нефть марки Brent торгуется в диапазоне 100−105 долларов США за баррель, по сравнению с 71 долларом в преддверии военной операции США и Израиля против Ирана. Международное энергетическое агентство согласовало высвобождение рекордных 400 млн баррелей из стратегических резервов, что частично сдерживает рост, но не способно компенсировать существующий дефицит. Дополнительно Администрация Трампа сняла на месяц санкции для российской нефти — решение, которое позволит москве заработать примерно 10 млрд долларов на продолжение войны против Украины.

В то же время меры по обеспечению прохода танкеров через Ормузский пролив пока не дают результата: Иран продолжает атаковать суда, страхование военных рисков остается недоступным для большинства перевозчиков, а крупные судоходные компании не спешат возвращать флот в зону активных боевых действий до появления надежных гарантий безопасности.

В зависимости от течения войны на Ближнем Востоке, существует два основных сценария развития событий, от которых будет зависеть цена на энергоресурсы.

Сценарий первый — деэскалация. При этом сценарии горячая фаза конфликта завершается уже в апреле, судоходство через Ормузский пролив постепенно восстанавливается. Brent в марте-апреле остается в районе 90−100 долларов, затем постепенно снижается до 70−71 доллара до конца 2026 года. При таком сценарии цены на топливо в Украине могут вернуться к уровню 65−68 гривен за литр при Brent около 70 долларов, или удерживаться на уровне 70−75 гривен при 85 долларах. Это самый лучший возможный сценарий в существующих условиях.

Сценарий второй — дальнейшая эскалация и затягивание конфликта. Ормузский пролив остается закрытым месяцами, нефтяной и газовый экспорт стран Залива в результате не восстанавливается. Цена на нефть превышает 110 долларов за баррель. При таком сценарии цены на топливо в Украине достигнут 80−90 гривен за литр, а в теории — даже 90−100 и выше. Поскольку Украина импортирует около 85% светлых нефтепродуктов, мы также становимся зависимыми от национальных политик европейских государств, которые могут вводить ограничительные меры.

Международный опыт и специфика украинского рынка позволяют сформулировать конкретные шаги по смягчению этого риска.

Первый шаг — рассмотреть временную приостановку сбора акциза, привязанную к цене нефти на мировых рынках: например, автоматическое введение льготы при превышении отметки 100 долларов за баррель. Фискальные потери от такого мероприятия будут значительно меньше совокупных затрат на программу кешбэка.

Второй шаг — перезагрузка руководства и усиление полномочий АМКУ. Комитет должен получить право на ускоренное производство в кризисных ситуациях и механизм немедленных временных мер против нарушителей.

Третий шаг — замена топливного кешбэка адресными субсидиями. Вместо идеи с «Национальным кешбэком», от которого выигрывают в первую очередь владельцы BMW или Toyota Land Cruiser, необходимы адресные трансферты водителям общественного транспорта, экстренным службам, аграриям, ветеранам и пенсионерам. Государство не должно субсидировать расходы на топливо владельцев премиальных автомобилей за счет налогоплательщиков.

Четвертый шаг — создание стабилизационного государственного запаса топлива по примеру европейских государств на 90 дней. На пятый год войны, в условиях функционирования военной экономики и глобальной ресурсной нестабильности, абсолютно неприемлемо то, что у Украины такие стратегические резервы пока отсутствуют. То же касается природного газа: закупки для прохождения зимы 2026−2027 годов необходимо начинать уже сейчас, пока мировые цены на газ не вышли на неподъемный для бюджета уровень.

Пока еще есть время, следует предпринять все возможные шаги: формировать стратегические резервы, реформировать регуляторную среду и предотвращать картельные сговоры на рынке нефтепродуктов. Война на Ближнем Востоке только выставляет счет за годы бездействия, и делает это в самый худший возможный момент, накануне очередной эскалации россии на фронте. Вопрос не в том, будет ли Украина готова к мировому энергетическому кризису, а в том, не придется ли снова «героически» решать проблемы, которые можно было предусмотреть?