Ключевые западные экономики по-прежнему находятся в зависимости от нефти, а Китай и Индия держатся на самом грязном топливе — угле

Мировые экономические лидеры по-прежнему в значительной степени зависят от ископаемого топлива, несмотря на громкие политические заявления об энергетическом переходе и климатических целях. В шести из десяти крупнейших экономик мира нефть бесспорно остается главным источником энергии, тогда как промышленная мощь Китая и Индии держится почти исключительно на самом грязном топливе — угле. Об этом сообщает Visual Capitalist.

Иллюзия «зеленого» Запада: нефть управляет развитыми рынками

Несмотря на миллиардные субсидии на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), ключевые западные экономики по-прежнему остаются заложниками нефти. Эта зависимость обусловлена глобальной логистикой и транспортными системами, где ископаемому топливу до сих пор нет рентабельной промышленной альтернативы.

Наибольшую зависимость среди стран-лидеров демонстрирует Италия, где на нефть приходится 45,9 % всего энергобаланса. Природный газ занимает там 37,9%, возобновляемые источники — 10,9%, гидроэнергия — 3,6%, уголь — 1,8%, а ядерная генерация полностью отсутствует (0,0%).

Германия и Великобритания, которые наиболее активно продвигают климатическую повестку дня, на деле демонстрируют ту же самую нефтяную зависимость.

В энергобалансе Германии на нефть приходится 41,8 %, на газ — 27,9 %, доля угля остается на уровне 15,6 %, доля возобновляемых источников достигла 13,9 %, доля гидроэнергетики — 0,8 %, а от атомной энергии страна отказалась (0,0 %).

Британская экономика потребляет 41,7 % нефти, 34,7 % газа, 13,8 % возобновляемых источников энергии, 6,8 % атомной энергии, 2,6 % угля и незначительные 0,3 % гидроэнергии.

Соединенные Штаты и Япония также не спешат разрушать традиционные энергетические цепочки. Экономика США функционирует за счет нефти (39,0 %) и природного газа (35,4 %). Атомная энергия обеспечивает 9,8% потребностей, уголь — 8,6%, возобновляемые источники — 6,3%, а гидроэнергия — всего 0,9%. В Японии баланс выглядит так: нефть — 39,0%, уголь — 27,6%, газ — 19,9%, возобновляемые источники — 6,1%, ядерная энергия — 5,7%, гидроэнергия — 1,8%.

Угольный двигатель Азии

Пока Запад озабочен сокращением выбросов, промышленные гиганты Азии открыто игнорируют эти тенденции ради удешевления производства. Уголь остается безальтернативным и дешевым ресурсом для двух самых густонаселенных стран мира.

В Китае на уголь приходится 58,0 % всего энергоснабжения. Остальная часть распределена между нефтью (20,3 %), природным газом (9,8 %), возобновляемыми источниками (5,7 %), а также гидроэнергией и атомной энергией (по 3,1 % каждая).

В Индии ситуация ещё более радикальна: доля угля достигает 59,3 %. На долю нефти приходится 28,1 %, газа — 6,5 %. Доля других источников сведена к минимуму: ВИЭ — 3,1 %, атомная энергия — 1,5 %, гидроэнергия — 1,4 %.

Хотя обе страны формально инвестируют в экологически чистую и атомную энергетику, их экономический рост де-факто обеспечивается массовым сжиганием угля.

Атомная монополия, гидроресурсы и газовый диктат

Некоторые страны выбрали особые пути, продиктованные географией или историческими государственными решениями, которые исключают ставку исключительно на солнечные панели или ветряные турбины.

Франция является абсолютным исключением среди стран топ-10 из-за крайней зависимости от атомной энергии — 46,1 %. Другие показатели энергетического баланса: нефть — 31,0 %, газ — 12,8 %, ВИЭ — 5,3 %, гидроэнергия — 2,9 %, уголь — 2,0 %.

Канада сумела эффективно использовать свои природные ресурсы, доведя долю гидроэнергетики до 10,4% (самый высокий показатель в списке). В то же время страна массово потребляет ископаемое топливо: газ составляет 39,0%, нефть — 36,6%. Ядерная энергия обеспечивает 7,8%, возобновляемые источники — 3,6%, уголь — 2,4%.

Россия демонстрирует ожидаемо самый низкий уровень развития возобновляемой энергетики — ничтожные 0,2%. Экономика агрессора полностью зависит от эксплуатации собственных недр: природный газ составляет 54,0% баланса, нефть — 24,1%, уголь — 11,8%, атомная энергия — 7,4%, гидроэнергетика — 2,4%.

Глобальный провал декарбонизации

Согласно полной версии отчета «Statistical Review of World Energy» от Energy Institute за 2025 год (на основе данных 2024 года), глобальные планы по достижению климатической нейтральности фактически провалились. В 2024 году мировой спрос на энергию достиг исторического максимума, а глобальные выбросы углерода (CO2) выросли на 1%, установив рекорд четвертый год подряд. Несмотря на миллиардные дотации в «зеленую» генерацию, на ископаемое топливо по-прежнему приходится львиная доля (около 87%) мирового потребления энергии.

Показателен и тот факт, что США на фоне политических заявлений о борьбе с изменением климата установили абсолютный рекорд: в 2024 году страна добывала более 20 миллионов баррелей нефти в сутки, что превышает показатели Саудовской Аравии и России вместе взятых. Это доказывает, что реальный макроэкономический сектор корпораций ориентируется не на экологию, а на прибыль и гарантированную стабильность традиционных энергоносителей.