Инфляция без иллюзий: почему снижение темпов роста цен не означает стабильность

Февраль 2026 года продемонстрировал очередное напоминание о том, что украинская инфляция — явление гораздо сложнее, чем просто статистический показатель. По данным последнего месяца, потребительские цены выросли на 1,0% по сравнению с январем, тогда как в феврале 2025 года этот показатель составлял 0,8%. В годовом измерении инфляция несколько ускорилась — до 7,6% против 7,4% в январе. На первый взгляд, динамика выглядит умеренной. Тем более что после пика 15,9% в мае прошлого года инфляция постепенно снижалась почти десять месяцев подряд. Однако за этой статистикой скрывается гораздо более сложная экономическая картина. Об этом написал экс-глава Совета НБУ Богдан Данилишин .

Почему инфляция снижалась

Текущее замедление инфляции в значительной степени является результатом не рыночных, а административных и статистических факторов.

Во-первых, ключевую роль играет искусственная стабилизация валютного курса. Национальный банк фактически управляет курсом гривны через валютные интервенции, сдерживая импортируемую инфляцию. По оценкам, на поддержку валютного рынка тратится около 36 млрд долларов в год, что составляет примерно 17% ВВП.

Во-вторых, значительный эффект имеет мораторий правительства на повышение коммунальных тарифов, который сдерживает рост цен в важном сегменте потребительской корзины.

В-третьих, потребительский спрос остается слабым из-за военной неопределенности и ограничения доходов населения.

И наконец, нельзя игнорировать эффект высокой базы сравнения: после инфляционного всплеска 2024−2025 годов темпы роста цен статистически выглядят ниже.

Почему инфляционное давление никуда не исчезло

Несмотря на снижение темпов инфляции, фундаментальные факторы роста цен продолжают действовать.

Среди ключевых драйверов:

рост затрат производителей, прежде всего из-за энергетики;

фискальный дефицит и налоговые изменения;

повышение акцизов, в частности на табачные изделия;

рост мировых цен на отдельные продовольственные товары (масло, рыба).

Это создает ситуацию, когда инфляция остается крайне волатильной. Размах годовых изменений цен превышает 50 процентных пунктов: от -15% на овощи до +32% на яйца.

Фактически более 70% инфляции формируют продукты питания, что свидетельствует о ситуативном характере инфляционных драйверов, а не о стабильном макроэкономическом тренде.

Валютный курс как главный антиинфляционный инструмент

В современных условиях именно курс гривны является главным инструментом сдерживания инфляции.

Это объясняется структурой потребительской корзины: около половины товаров в Украине имеют импортное происхождение. Поэтому девальвация быстро трансформируется в рост цен.

Сейчас среднегодовой темп девальвации составляет около 1%, что фактически является результатом ручного регулирования валютного рынка. Однако требования международных партнеров, в частности МВФ, относительно более гибкого курсообразования могут ограничить возможности такого инструмента.

По текущим оценкам, девальвация гривны в 2026 году может составить 5−7%, что автоматически усилит импортируемую инфляцию.

Почему процентная политика почти не работает

Несмотря на жесткую монетарную политику, ее эффективность в борьбе с инфляцией остается ограниченной.

Учетная ставка уже несколько лет существенно превышает темпы инфляции. В феврале 2026 года разница составляла 7,4 процентного пункта, что в несколько раз превышает темпы роста экономики.

Однако инфляция продолжает двигаться волатильно и почти независимо от процентной политики.

Причина — слабость каналов монетарной трансмиссии:

депозитный канал — только 5% ВВП;

кредитный канал — 10% ВВП.

Для сравнения: в большинстве развивающихся экономик эти показатели в несколько раз выше.

Кроме того, валютный и фондовый каналы трансмиссии фактически не работают, поскольку финансовые потоки в значительной степени зависят от внешней помощи.

Инфляционный таргет: соответствует ли он реальности

Еще одна структурная проблема — целевой уровень инфляции 5%, который сохранился с довоенного периода.

В условиях войны, масштабного бюджетного дефицита и высоких энергетических затрат такой таргет выглядит слишком амбициозным.

Сам регулятор уже признал сложность его достижения, перенеся срок выхода на целевой уровень с 2027 на 2028 год.

Заниженный таргет фактически приводит к чрезмерно жесткой процентной политике, которая сдерживает кредитование экономики.

Банковская система: от кредитования к заработку на государстве Длительное удержание высоких ставок повлияло на поведение банков.

Доля кредитов в активах банковского сектора снизилась с 37% в начале войны до 27% в конце 2025 года.

Кредитование экономики составляет лишь 13% ВВП, что является одним из самых низких показателей среди развивающихся стран.

Вместо этого банки активно зарабатывают на депозитных сертификатах НБУ. За 2022−2026 годы расходы государства на этот инструмент превысили 310 млрд грн.

Фактически сформировалась модель, при которой значительная часть финансового сектора перераспределяет бюджетные ресурсы, а не финансирует экономическое восстановление.

Чего ожидать от инфляции в 2026 году

Официальный прогноз НБУ предусматривает инфляцию около 7,5% по итогам года.

Впрочем, этот прогноз выглядит оптимистичным на фоне нескольких факторов:

возможного роста энергетических тарифов;

повышения мировых цен на энергоносители;

ожидаемой девальвации гривны.

Поэтому риски ускорения инфляции во второй половине года остаются значительными.

Что на самом деле может сдержать инфляцию

Украинская инфляция сегодня имеет преимущественно расходный характер. Она формируется не чрезмерным спросом, а ростом расходов — энергетических, налоговых и внешнеценовых.

В таких условиях борьба с инфляцией требует не только монетарных, но и структурных решений:

расширение внутреннего производства товаров;

активизация банковского кредитования экономики;

снижение регуляторного давления на кредитование;

формирование стимулов для инвестиций в производство.

Без восстановления кредитно-инвестиционного процесса даже самая жесткая монетарная политика не способна обеспечить стабильную ценовую динамику.

Иными словами, инфляция в Украине — это прежде всего вопрос структуры экономики, а не только процентных ставок.