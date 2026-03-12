Парадокс трейдинга: почему 60% прибыльных сделок не спасают депозит

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 марта 2026, 15:40 Читати українською

Парадокс трейдинга: почему 60% прибыльных сделок не спасают депозит

Большинство частных трейдеров убеждены, что успех на рынке определяется прежде всего качеством стратегии. Однако практический опыт и статистика показывают иную картину. Даже при 55−60% прибыльных сделок торговый счет может постепенно сокращаться. Аналитики XFINE отмечают, что ключевую роль играет не столько точность входа в рынок, сколько структура убытков и поведение трейдера во время просадки. Именно сочетание этих факторов часто определяет долгосрочный результат торговли.

Большинство частных трейдеров убеждены, что успех на рынке определяется прежде всего качеством стратегии.

На первый взгляд показатель 60% прибыльных сделок кажется убедительным. Если из 100 операций 60 закрываются в плюс, интуитивно ожидается рост капитала. Однако, решающее значение имеет не частота выигрышей, а соотношение среднего профита и среднего убытка. Если средний прибыльный результат составляет около 1%, а средний убыток достигает 2%, математическое ожидание стратегии становится отрицательным. В таком случае на дистанции 100 сделок трейдер получает суммарно около +60% условной прибыли и примерно -80% потерь. Итоговый результат оказывается отрицательным, несмотря на высокую долю прибыльных операций.

Исследование, опубликованное в Journal of Finance и проведенное Брэдом Барбером, И-Фэн Ли, Ю-Цзянь Лю и Терренсом Одеаном, показывает схожую картину. Согласно их выводам, активные частные трейдеры в среднем теряют около 3.8% годовых относительно рынка, главным образом из-за издержек и поведенческих факторов. При этом доля прибыльных сделок у многих из них превышала 50%. Как отмечается в исследовании Journal of Finance, проблема заключалась не в количестве успешных входов, а в размере и распределении убытков. Даже 45% прибыльных сделок могут давать положительный результат при соотношении риск/прибыль 1:2, тогда как 60% выигрышей не спасают депозит, если убытки систематически оказываются крупнее прибыли.

Отдельного внимания заслуживает психологический аспект просадки. Снижение капитала на 10−15% на первый взгляд выглядит управляемым и не критичным. Однако именно в этой зоне часто меняется модель поведения трейдера. Работа Даниэля Канемана и Амоса Тверски Theory of Prospect показала, что после потерь люди склонны принимать более рискованные решения, чем после получения прибыли. В трейдинге это проявляется в увеличении размера позиции, расширении стоп-уровней или полном отказе от ограничений риска.

Представим типичную ситуацию. Трейдер работает с риском около 1% на сделку и после серии неудачных операций получает просадку примерно 15%. Для восстановления капитала при тех же параметрах ему потребуется около 17.6% прибыли. Однако если в попытке ускорить возврат он увеличивает риск до 3% на сделку, вероятность дальнейшего снижения капитала резко возрастает. Два подряд убыточных входа способны увеличить просадку еще примерно на 6%, после чего общий спад капитала может приблизиться к 21%. В этом случае для полного восстановления потребуется уже около 26.6% прибыли. Именно поэтому, как отмечают специалисты XFINE, попытка ускоренного восстановления часто становится точкой, после которой динамика счета начинает ухудшаться.

Дополнительный риск связан со структурой убытков. Большинство счетов теряет устойчивость не из-за длинной серии небольших минусов, а из-за одного-двух крупных выбросов. Европейский регулятор European Securities and Markets Authority регулярно публикует статистику, согласно которой около 70−80% розничных клиентов теряют деньги при торговле CFD. Одной из причин считается концентрация риска в отдельных позициях.

Можно рассмотреть условный пример. Трейдер совершает 20 сделок, из которых 12 закрываются с прибылью около 1.2%, семь приносят убыток примерно 1%, а одна позиция заканчивается снижением на 8%. Несмотря на то, что около 60% операций оказываются прибыльными, итоговый результат становится отрицательным. Один крупный убыток способен перекрыть статистическое преимущество всей стратегии.

Схожий эффект возникает при усреднении позиций. Когда рынок движется против сделки и трейдер добавляет объем, суммарный риск может увеличиваться в 2−4 раза относительно первоначального уровня. Даже умеренное продолжение тренда в таком случае приводит к непропорциональному снижению капитала. По оценкам XFINE, именно асимметрия распределения прибыли и убытков чаще всего становится ключевой причиной разрушения счета.

С точки зрения риск-менеджмента восстановление после снижения капитала на 10−15% возможно без агрессивных действий. Если риск на сделку остается на уровне 0.5−1%, возврат к исходному капиталу становится вопросом дисциплины и времени. При увеличении риска до 2−3% волатильность кривой капитала резко возрастает, а вероятность перехода к более глубокой просадке существенно увеличивается. Поэтому, как подчеркивают специалисты, профессиональный подход предполагает ограничение убытка в одной сделке примерно 1−2% капитала и контроль соотношения риск/прибыль не ниже 1:1.5.

В конечном счете трейдинг представляет собой работу с вероятностями и распределением результатов. Сама по себе просадка в 10−15% не является критической точкой. Критичной становится потеря контроля над риском и изменение поведения после серии убытков. Эксперты XFINE отмечают, что пока управление позицией остается вторичным по отношению к поиску идеального сигнала, даже 60% прибыльных сделок не гарантируют положительного результата на дистанции.

Аналитический отдел XFINE

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами