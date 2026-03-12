Multi от Минфин
Старт выплат: вкладчики Мотор-банка и PIN-банка уже сегодня могут получить свои средства

Сегодня, 12 марта, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал процесс выплаты возмещений клиентам Мотор-Банка и Первого инвестиционного банка (PIN-банка). Решение о начале расчетов было принято исполнительной дирекцией Фонда накануне, сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Старт выплат: вкладчики Мотор-банка и PIN-банка уже сегодня могут получить свои средства
Фото: НБУ

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

Выплаты осуществляются по договорам банковского вклада, по которым истек срок действия по состоянию на конец дня 19 февраля 2026 г. (т.е. дня, предшествующего дню начала вывода банков с рынка), а также по договорам банковского счета.

«Фонд традиционно начинает расчеты с вкладчиками неплатежеспособных банков раньше предельно отведенного срока. Так, во время временной администрации вкладчикам АО „Мотор-Банк“ относится к выплате 18,5 млн грн, а вкладчикам АО „Первый Инвестиционный Банк“ — 15,7 млн грн», — заявил Роман Козий, заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов.

Он также напомнил, что на средства вкладчиков этих банков распространяется действие нормы 100% возмещения. Это означает, что каждый вкладчик получит свои средства в полном объеме вместе с процентами, начисленными по состоянию на конец дня 19 февраля 2026 года.

Как получить возмещение Фонда?

Каждый вкладчик может сам выбрать, когда и как получить причитающиеся ему средства. Получить возмещение по вкладу можно:

  • через мобильное приложение «Дия» в пяти банках — агентах Фонда;
  • дистанционно через онлайн-платформы пяти банков-агентов;
  • непосредственно в отделении одного из 16 банков-агентов.

Список банков-агентов, через которые выплачивается гарантированное возмещение, можно посмотреть по ссылке.

Подробная информация о процедуре получения гарантированных выплат — здесь.

Читайте також: Фонд гарантирования отсрочил продажу PIN-банка и Мотор-банка: названные причины

Напомним

Фонд гарантирования ввел временную администрацию в PIN-банке и Мотор-Банке с 20 февраля 2026 г. на основании соответствующих решений правления НБУ об отнесении этих банков к категории неплатежеспособных.

Сейчас продолжаются объявленные Фондом открытые конкурсы по поиску инвесторов/принимающих банков, заинтересованных в участии в урегулировании этих неплатежеспособных банков отличным от ликвидации способом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
