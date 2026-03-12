Украинский автопарк пополнили 10,8 тыс. бензиновых авто: чаще всего покупали

По данным Укравтопрома, в феврале автопарк страны пополнили 10,8 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 11% больше, чем в прошлом. Из этого количества новых авто — 1,8 тыс. ед. (-4%) и 9 тыс. ед. б/у (+14%).