По данным Укравтопрома, в феврале автопарк страны пополнили 10,8 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 11% больше, чем в прошлом. Из этого количества новых авто — 1,8 тыс. ед. (-4%) и 9 тыс. ед. б/у (+14%).
Украинский автопарк пополнили 10,8 тыс. бензиновых авто: чаще всего покупали
Топ-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС
- MAZDA CX5 — 166 ед.;
- HYUNDAI Tucson — 166 ед.;
- SKODA Karoq — 115 ед;
- SKODA Kodiaq — 83 ед.;
- RENAULT Duster — 82 ед;
- SUZUKI SX4 — 71 ед
Топ-5 импортируемых подержанных бензиновых авто
- AUDI Q5 — 562 ед.;
- VOLKSWAGEN Golf — 551 ед.;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 515 ед;
- NISSAN Rogue — 464 ед.;
- AUDI A4 — 272 ед.
