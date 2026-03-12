Multi от Минфин
12 марта 2026, 9:10

ЦБ Грузии установил правила выпуска стейблкоинов

Национальный банк Грузии ввел новое регулирование рынка криптовалют. 6 марта подписан приказ, устанавливающий правовые рамки для выпуска и обращения стейблкоинов, или стабильных виртуальных активов, в Грузии. Об этом пишет Бизнес Медиа.

Национальный банк Грузии ввел новое регулирование рынка криптовалют. 6 марта подписан приказ, устанавливающий правовые рамки для выпуска и обращения стейблкоинов, или стабильных виртуальных активов, в Грузии.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Регулирование стейблкоина

В отличие от обычных виртуальных активов, цена которых определяется спросом и предложением, стейблкоины представляют собой обязательство их эмитента поддерживать цену актива.

Крупнейшим из стейблкоинов является USDT, стоимость которого составляет 1 доллар США, а его эмитент, Tether Limited, обязан поддерживать его цену на уровне 1 доллара США и полностью резервировать средства, полученные от пользователей.

Следовательно, Приказ Национального банка позволяет лицензированной грузинской компании выпускать грузинский стейблкоин, но его эмитент будет обязан, в соответствии с этим правилом, полностью резервировать средства, полученные от пользователей.

Что это значит

После вступления постановления в силу выпуск стейблкоинов на территории Грузии будет невозможен без предварительного письменного согласия Национального банка.

Кроме того, компании, желающие предоставлять эту услугу, должны зарегистрироваться в Национальном банке в качестве поставщиков услуг в сфере виртуальных активов.

Регулирование охватывает три основные категории: стейблкоины, привязанные к лари, привязанные к иностранной валюте и обеспеченные другими активами. Во всех случаях обязательно полное — 100-процентное — резервное покрытие, которое должно быть четко отделено от собственных активов эмитента.

Эмитенты стейблкоинов должны будут иметь надзорный капитал в размере не менее 500 000 лари. Чем больше объем резервных активов, тем выше требование к капиталу — до максимального уровня в 50 миллионов лари. Если объем резервов превышает 15 млн лари, эмитент обязан создать наблюдательный совет.

Требования к прозрачности также строгие: каждый квартал независимый аудитор будет проверять резервы, а результаты будут публиковаться на сайте эмитента. В случае превышения 15 млн лари аудит должен проводиться одной из ведущих мировых компаний — Deloitte, PwC, EY, KPMG и другими.

Пользователи могут в любой момент обменять стейблкоин по номинальной стоимости. У эмитента есть три рабочих дня на выполнение запроса на выкуп; этот срок продлевается до пяти дней для сумм, превышающих 300 000 лари.

Компании, которые уже выпускают стейблкоины, обязаны предоставить полную документацию в Национальный банк в течение шести месяцев с момента вступления приказа в силу. В течение этого периода разрешается продолжать операции.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
