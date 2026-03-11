Sense Bank расширяет возможности для юридических лиц: новый функционал в приложении Sense SuperApp

Sense Bank продолжает реализацию стратегии цифровой трансформации, совершенствуя функционал приложения Sense SuperApp. Очередное обновление направлено на максимальную автоматизацию ежедневных финансовых операций для представителей малого, среднего и крупного бизнеса. Отныне юридические и физические лица предприниматели имеют доступ к инструментам, которые делают управление корпоративными финансами еще более автономным и гибким.

Ключевым нововведением для юридических лиц стал расширенный кабинет управления бизнес-картами. Теперь владельцы бизнеса могут самостоятельно в режиме 24/7:

активировать новые карты сразу после получения

управлять безопасностью: мгновенно менять PIN-код, устанавливать кодовое слово или блокировать карту в случае ее потери (с возможностью дальнейшей разблокировки)

контролировать расходы — устанавливать и изменять лимиты на операции, что позволяет эффективно распределять средства между сотрудниками и предотвращать нецелевое использование корпоративных денег.

Новейшая версия Sense SuperApp с упомянутым функционалом для юридических лиц доступна после автоматического обновления приложения или на Google Play и App Store.