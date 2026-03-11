Страны Африки формируют единую юридическую стратегию для взыскания масштабных компенсаций за работорговлю и колониализм с европейских государств, планируя использовать в качестве прецедента недавнее дело архипелага Чагос. Об этом сообщает The Telegraph 10 марта.

Юридическая стратегия и «прецедент Чагоса»

Африканский Союз (АС), объединяющий 55 государств континента, готовится подать иск в международные суды против бывших метрополий — Великобритании, Франции, Испании и Португалии. Главный аргумент юристов заключается в том, что работорговля нарушала международное право еще на момент ее осуществления и должна быть признана преступлением против человечности.

Основой стратегии является получение консультативного заключения от Международного суда ООН (МС ООН). Африканские юристы пытаются скопировать алгоритм, который заставил Лондон отказаться от островов Чагос. Тогда, в 2017 году, Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за обращение в суд (большинство голосов обеспечили именно страны АС). В 2019 году судьи в Гааге постановили, что Великобритания обязана прекратить управление архипелагом, что впоследствии подтвердил трибунал ООН по морскому праву. В итоге правительство Кира Стармера согласилось передать территорию Маврикию в обмен на пакет финансовой поддержки в размере 30 млрд фунтов стерлингов.

Один из чиновников АС в комментарии изданию подчеркнул дипломатическую ловушку для Лондона: поскольку Великобритания публично гордится своей приверженностью международному праву в деле Чагоса, она будет вынуждена признать аналогичное решение в отношении работорговли.

Масштаб финансовых претензий и институциональная подготовка

В целом, по оценкам, работорговля охватила транспортировку 12 миллионов африканцев (которых часто покупали у местных африканских королевств).

Отдельные активисты заявляют о требованиях репараций на сумму в «триллионы фунтов». На практике эти расчеты вряд ли будут прямыми денежными переводами. В качестве альтернативы рассматриваются институциональные финансовые инструменты: масштабное списание суверенных долгов африканских стран, финансирование проектов развития и специальные экономические преференции в дополнение к официальным извинениям. Дополнительно выдвигается концепция климатических репараций — компенсаций от «индустриализованного Глобального Севера» за экологическую деградацию Африки.

Всю бюрократическую работу ведет Экономический, социальный и культурный совет АС (Ecosocc), базирующийся в Лусаке (Замбия). По словам председателя Ecosocc Уильяма Керью и высокопоставленного чиновника, А С Амра Альджовайли, созданы два экспертных комитета, которые финализируют «общую африканскую позицию».

Судья и юрисконсульт, А С Мартин Окуму Масига аргументирует правомерность исков имеющимися прецедентами: выплатами Германии за Холокост и компенсациями США японцам за лагеря во время Второй мировой войны. Более того, в 2013 году Великобритания уже выплатила компенсации кенийцам, подвергшимся пыткам во время восстания Мау-Мау в 1950-х годах. Примечательно, что адвокатом кенийцев тогда выступал лорд Гермер — нынешний генеральный прокурор в правительстве Кира Стармера.

Карибский фронт и политическое сопротивление Лондона

Африканские государства объединяют усилия с Карибским сообществом (Caricom). Еще в 2023 году президент Ганы Нана Акуфо-Аддо прямо возложил вину за остановку экономического прогресса континента на рабство. А 25 марта нынешний президент Ганы Джон Махама планирует подать в ООН резолюцию о признании работорговли «худшим преступлением в истории человечества».

Карибский блок с 2014 года тщетно требует компенсации от европейских стран за «геноцид и расовый апартеид». Представитель Гренады Арли Хилл отмечает, что ресурсы не должны переходить в частные руки, а служить социально-экономическим планам целых регионов.

Из-за постоянного игнорирования со стороны правительств, некоторые страны меняют мишень на отдельные финансовые институты и даже монархию. Так, Ямайка планирует обратиться напрямую к британскому королю, а Гренада официально выставила требования Банку Англии, который когда-то непосредственно владел плантацией на острове.

Британские премьер-министры продолжают отвергать любые официальные требования выплат. Кир Стармер заблокировал инициативы по репарациям на саммите Содружества в 2024 году. Запланированный на 2025 год тематический форум с участием министра юстиции Дэвида Лемми отменили, объяснив это эскалацией между Израилем и Ираном. Франция и другие государства также игнорируют призывы.

Лицемерие институтов и реальная цена «компенсаций»

Хотя правительства европейских стран отвергают идею репараций по давности, финансовая история свидетельствует о глубокой интеграции государственных институтов Великобритании в работорговлю и неодинаковом подходе к компенсациям.

Когда в 1833 году Великобритания отменила рабство, правительство действительно выделило гигантскую сумму на компенсации — 20 миллионов фунтов стерлингов (около 17 миллиардов фунтов в современных ценах), что составляло 40% национального бюджета. Однако эти средства получили не освобожденные рабы, а 46 000 британских рабовладельцев за «потерю имущества». Чтобы выплатить эти компенсации, британское правительство взяло кредит, который налогоплательщики (включая потомков мигрантов из колоний) окончательно погасили только в 2015 году.

Банк Англии, к которому сейчас обращается Гренада, не только опосредованно финансировал имперские войны и торговые компании. После дефолта одного из клиентов (компании Alexander & Sons) в 1770-х годах, центральный банк Великобритании стал прямым владельцем двух сахарных плантаций на Гренаде и 599 порабощенных африканцев. В 2020 году Банк Англии выпустил официальное извинение за то, что 25 его бывших руководителей были напрямую связаны с работорговлей.

Сами же требования стран Карибского бассейна формализованы в так называемый «Десятишаговый план Caricom». Помимо финансовых переводов, план требует передачи технологий, отмены внешнего долга и массового финансирования систем здравоохранения. Последнее обосновывается тем, что страны региона страдают от самых высоких показателей хронических заболеваний, что является прямым генетическим и социальным следствием условий рабства и бедности.