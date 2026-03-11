Multi от Минфин
11 марта 2026, 14:55 Читати українською

Бум стейблкоинов может снизить доходы традиционных банков — аналитики

Между криптофирмами и традиционными банками разворачивается настоящая война за стейблкоины. Аналитики инвестиционного банка Jefferies предупреждают: по мере распространения цифровых долларов этот сектор может стать постоянным бременем для доходов банковской сферы. Об этом сообщает CoinDesk.

Бум стейблкоинов может снизить доходы традиционных банков — аналитики

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Угроза депозитам

Хотя стейблкоины пока не являются прямой экзистенциальной угрозой для банков и вряд ли спровоцируют мгновенный побег вкладчиков, Jefferies прогнозирует, что в течение следующих пяти лет банки могут потерять от 3% до 5% своих основных депозитов.

Это приведет к удорожанию стоимости финансирования для банков и будет постепенно уменьшать их прибыльность.

«Риск постепенного оттока депозитов в среднесрочной перспективе из-за появления новых возможностей для получения дохода и платежных сценариев не стоит игнорировать», — отметили аналитики.

По сценарию «умеренного давления» среднестатистический банк может столкнуться с падением доходов примерно на 3%.

Почему банки озабочены ростом рынка?

Стейблкоины — это криптовалюты, разработанные для поддержания стабильной стоимости, обычно привязанные 1:1 к фиатным валютам, таким как доллар США или евро.

Раньше их использовали преимущественно для торговли криптоактивами. Однако после принятия закона GENIUS Act в США в прошлом году рынок начал стремительно расширяться в сфере платежей, управления казначейством и трансграничных переводов.

В конце 2025 года объем стейблкоинов достиг $305 млрд (рост на 49% в год). В 2025 году объем транзакций составил $11,6 трлн. По расчетам Jefferies, в течение пяти лет капитализация сектора может возрасти до $800 млрд. — $1,15 трлн.

Главная опасность для банков состоит в том, что стейблкоины работают круглосуточно и легко интегрируются в децентрализованные финансовые платформы (DeFi), которые предлагают более высокую доходность, чем большинство банковских счетов. Генеральный директор Bank of America Брайан Мойнихан даже предупредил о возможности перехода $6 трлн депозитов в стейблкоины и связанные с ними продукты.

Долгосрочные риски и законодательные барьеры

Немедленной угрозе мешают определенные законодательные ограничения. В частности, закон GENIUS Act запрещает эмитентам стейблкоинов выплачивать доход непосредственно пассивным владельцам. Это уменьшает возможность резкого перехода клиентов с чековых и сберегательных счетов в крипту.

Тем временем банковские гиганты пытаются играть на опережение:

  • Fidelity Investments уже запустила свой стейблкоин — Fidelity Digital Dollar (FIDD).
  • Bank of America и Goldman Sachs активно готовятся к выпуску собственных токенов, как только это будет окончательно легализовано Конгрессом.

Однако Jefferies отмечает, что даже без прямых выплат за владение токеном, пользователи будут получать вознаграждения через стейкинг в DeFi или за активное использование стейблкоинов в расчетах, что все равно создает риск для банковских депозитов.

Кто больше всего пострадает?

Наиболее уязвимы банки с высокой концентрацией розничных и процентных депозитов. По мнению аналитиков, наибольшему риску подвергаются такие финучреждения, как:

  • WTFC — Wintrust Financial Corporation. Это крупная банковская холдинговая компания, базирующаяся в Иллинойсе (Чикаго) и предоставляющая услуги розничного и коммерческого банкинга.
  • FLG — Flagstar Financial, Inc. (ранее известен как New York Community Bancorp). Большой банковский холдинг, фокусирующийся на ипотечном кредитовании и коммерческих услугах.
  • WBS — Webster Financial Corporation. Банк, работающий преимущественно на северо-востоке США (Коннектикут, Массачусетс, Нью-Йорк).
  • EGBN — Eagle Bancorp, Inc. Коммерческий банк, базирующийся в Мэриленде и обслуживающий преимущественно столичный регион Вашингтона.
  • AX — Axos Financial, Inc. (известный как Axos Bank). Это один из первых и крупнейших цифровых банков в США. Его клиенты уже привыкли к онлайн-сервисам, поэтому они наиболее склонны перейти на стэйблкоины.

Отмечается, что крупные институции и кастодиальные банки, уже инвестирующие в цифровую инфраструктуру, защищены гораздо лучше.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
