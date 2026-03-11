Multi от Минфин
українська
11 марта 2026, 12:12

Декларирование-2026: какие налоги платят украинцы по операциям с недвижимостью

В ГНС напомнили гражданам об особенностях налогообложения доходов от сделок с недвижимостью во время кампании декларирования-2026. Речь идет, в частности, о наследии и продаже жилой или другой недвижимости.

В ГНС напомнили гражданам об особенностях налогообложения доходов от сделок с недвижимостью во время кампании декларирования-2026.

Наследие: какие ставки налогов

Если физическое лицо получило наследство, налоговая нагрузка зависит от степени родства с наследодателем и места получения наследства.

  • 5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора уплачивают наследники, не являющиеся членами семьи первой или второй степени родства.

  • 18% НДФЛ и 5% военного сбора применяется в случаях, когда наследство получено за границей или от иностранца.

В налоговой службе подчеркивают: если наследство облагается налогом по ставкам 5% или 18%, наследники обязаны подать декларацию об имущественном положении и доходах.

Продажа недвижимости: как меняются ставки

Ставка налога также зависит от количества сделок по продаже недвижимости в течение года.

Первая продажа в году (если имущество находилось в собственности менее трех лет) — 5% НДФЛ + 5% военный сбор.

Вторая продажа в году — 5% НДФЛ + 5% военный сбор.

Третья и каждая последующая продажа в году — 18% НДФЛ + 5% военный сбор.

Декларационная кампания

Граждане, получившие доходы от таких операций, должны подать право на имущественное положение и доходы в рамках кампании декларирования.

В Государственную налоговую службу Украины также отмечают, что за разъяснениями относительно налогообложения физических лиц можно обратиться на горячие линии налоговых органов или через электронные сервисы службы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
