Как пенсионерам пройти видеоидентификацию: объяснение ПФУ

Пенсионный фонд разъяснил ключевые вопросы, касающиеся прохождения видеоидентификации пенсионеров — от сроков проведения сеанса до того, как убедиться, что на связь выходит именно представитель Фонда, а не мошенник, говорится в сообщении Фонда.

Когда состоится сеанс после подачи заявления

После подачи заявления видеоидентификация проводится в течение 30 календарных дней, однако не ранее чем через 10 рабочих дней с момента его подачи. Конкретную дату и время проведения сеанса заявитель получает по электронной почте, указанной в заявлении.

Что делать, если сеанс не состоялся

Если в определенное время специалист Пенсионного фонда не смог выйти на связь по техническим причинам — например, из-за отсутствия электроэнергии или интернета — необходимо проверить электронную почту. На нее посылается повторное письмо с новой датой и временем видеоидентификации.

Почему представитель ПФУ может не включать камеру

Во время видеоидентификации представитель Пенсионного фонда может работать без включенного изображения. Это связано со спецификой процедуры и требованиями безопасности.

Как отличить представителя ПФУ от мошенника

Чтобы не попасть на мошенников, в Пенсионном фонде советуют пользоваться только той информацией, которая поступает по электронному адресу, указанному в заявлении.

Ссылки для проведения видеоидентификации через Zoom или Google Meet поступают только из официальных электронных ящиков главных управлений ПФУ с доменом @pfu.gov.ua.

Если представитель Фонда звонит по телефону через мессенджеры Signal, Telegram, Viber или WhatsApp, он должен представиться. Во время видеоидентификации работник ПФУ может задавать вопросы, связанные с:

реквизитами пенсионного удостоверения;

трудовой деятельностью пенсионера

При этом работники Фонда никогда не спрашивают данные банковских карт или другую финансовую информацию, не касающуюся установления личности.

Сколько длится видеоидентификация

Обычно сеанс длится до 20 минут — этого достаточно для установления лица получателя пенсионной выплаты.

Какие документы нужно подготовить

Для прохождения видеоидентификации пенсионеру необходимо иметь:

паспорт гражданина Украины или ID-карту — документ нужно показать во время видеоконференции и зачитать его реквизиты;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) — кроме лиц, отказавшихся от него по религиозным убеждениям.

Где узнать результаты

Решение об установлении или неустановке лица направляется по электронной почте, указанной в заявлении.

Также, если в заявлении указан налоговый номер, информация о результате идентификации отображается в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда в разделе «Мои обращения».

Куда обратиться, если решение не поступило

Если после прохождения видеоидентификации решение не последовало, проверить статус можно через сервис «Моя идентификация».

При отсутствии информации необходимо обратиться к технической поддержке Пенсионного фонда по адресу: vio@pfu.gov.ua .