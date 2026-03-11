Multi от Минфин
«Укрзализныця» из-за постоянных обстрелов обновила правила для пассажиров

Из-за обострения ситуации и постоянных обстрелов «Укрзализныця» внедряет обновленные правила для пассажирских перевозок. Об этом написал председатель правления общества Александр Перцовский.

Из-за обострения ситуации и постоянных обстрелов «Укрзализныця» внедряет обновленные правила для пассажирских перевозок.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Атака на железную дорогу

Руководитель УЗ отметил, что каждую атаку и каждую вынужденную остановку железнодорожники тщательно анализируют, чтобы обновлять операционные протоколы, усиливать меры безопасности и минимизировать риски.

«Враг атакует железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав. С начала марта 2026 мы противодействуем новой волне усиленных атак», — отметил Перцовский.

Он добавил, что над обеспечением безопасных поездок работает большая команда. В нее входят мониторинговые группы, диспетчеры и специалисты по безопасности.

Какие правила будут действовать

По словам главы железной дороги, компания усиливает меры безопасности из-за постоянного мониторинга угроз.

В случае возникновения реальной опасности:

  • поезда могут временно останавливаться;
  • может быть объявлен эвакуация.

Руководитель подчеркнул, что такие экстренные остановки не регулярны во время каждой тревоги, а применяются только при существенной угрозе жизни людей.

По его словам, более 4 тысяч сотрудников поездных бригад уже прошли специальное обучение по эвакуации. Вагоны дооснащаются необходимым оборудованием, готовятся достопримечательности, персонал регулярно проходит дополнительные тренировки.

Как планировать путешествия

Перцовский добавил, что не стоит планировать пересадки «вплотную», особенно международные. Необходимо иметь 2−3 часа запаса между рейсами.

«В большинстве случаев этого достаточно. Но масштабные атаки на инфраструктуру могут вызвать и большие задержки. Поезда связаны между собой: если остановка безопасности произошла, например, возле Днепра, это может повлиять и на отправление поезда из Киева в Хелм», — уточнил председатель правления.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
