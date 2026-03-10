Multi от Минфин
українська
10 марта 2026, 16:33 Читати українською

До 32 тысяч злотых в Польше и более 100 тыс. грн в Украине: как выросли зарплаты в логистике

Логистический сектор в Польше и Украине демонстрирует одну из самых быстрых динамик роста заработных плат на рынке труда. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования аналитических центров Gremi Personal (Польша) и AntForce Analytics (Украина).

Логистический сектор в Польше и Украине демонстрирует одну из самых быстрых динамик роста заработных плат на рынке труда.

Как выросли зарплаты в Польше

По данным аналитиков Gremi Personal, в Польше в 2025 году самые высокие темпы роста зарплат зафиксированы среди диспетчеров транспортных перевозок — их доходы увеличились на 9,5%. Заработки таможенных брокеров выросли на 8%, менеджеров складов — на 6,7%, а работников складов — на 3,1%.

По состоянию на начало 2026 года директора по цепочкам поставок в Польше получали от 22 000 до 32 000 злотых в месяц. Зарплаты менеджеров складов составляли 9 500−18 000 злотых, специалистов по логистике — 7 000−10 500 злотых, экспедиторов — 6 000−9 500 злотых, а складских работников — от 5 000 до 8 000 злотых до вычета налогов.

«Еще несколько лет назад уровень зарплат, который сегодня предлагают в логистических компаниях, ассоциировался преимущественно с финтехом или крупными технологическими корпорациями. Теперь это становится обычной практикой для хорошо организованных логистических бизнесов», — отметил аналитик Gremi Personal Олег Руденко.

Официальная статистика подтверждает эту тенденцию. По данным Главного статистического управления Польши (GUS), в январе 2026 года средняя месячная зарплата в сфере транспорта и складского хозяйства составляла 8 719 злотых, что на 7% больше, чем годом ранее. В логистике этот показатель достиг 9 538 злотых, продемонстрировав годовой рост на 10%.

Высокая динамика зарплат сопровождается ростом занятости. Логистический сектор в Польше активно развивается, а значительную часть сезонных потребностей бизнеса закрывают временные работники, в частности иностранные.

Как выросли зарплаты в Украине

В Украине отрасль логистики и складского хозяйства также демонстрирует существенный рост как зарплат, так и спроса на работников.

По данным AntForce Analytics, на начало марта 2026 года средняя зарплата в секторе составляла 27 600 грн, что на 28% больше, чем годом ранее.

Наибольшая динамика роста зафиксирована среди ряда профессий. В частности, маркировщики показали рекордное повышение средних зарплат — на 143%. Заработки начальников транспортных отделов выросли на 41%, хозяйственников — на 40%, руководителей отделов закупок — на 35%, а грузчиков — на 30%.

По состоянию на начало марта маркировщики получали от 17 000 до 31 000 грн, начальники транспортных отделов — от 26 000 до 74 000 грн, хозяйственники — от 16 000 до 48 000 грн, а руководители отделов закупок — от 34 000 до 114 000 грн.

Официальные данные также подтверждают положительную динамику. По информации Государственной службы статистики Украины, за год средняя зарплата в сфере складского хозяйства выросла на 18%, а в сфере почтовой и курьерской деятельности — на 17%.

Кроме того, растет спрос на работников. По оценкам AntForce Analytics, в течение года количество вакансий в этих секторах увеличилось на 14%, что свидетельствует о расширении рынка и дефиците кадров.

Что повлияло на рост

Эксперты объясняют такую динамику несколькими факторами. Прежде всего — постепенным восстановлением экономической активности и ростом объемов торговли, что требует расширения логистических цепочек.

Дополнительным драйвером выступает развитие электронной коммерции, которое стимулирует спрос на складские услуги, курьерскую доставку и распределительные центры. В то же время дефицит рабочей силы в Украине заставляет работодателей повышать заработные платы.

«В 2026 году тенденция к росту занятости и заработных плат в логистическом секторе сохранится. Развитие онлайн-торговли, модернизация складской инфраструктуры и адаптация логистических маршрутов к условиям военной экономики и в дальнейшем будут поддерживать высокий спрос на специалистов отрасли», — прогнозирует стратегический советник AntForce Analytics Нина Масюк.

