Рынок электромобилей резко просел: продажи упали на 76% за год

В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 1074 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к февралю прошлого года спрос на электромобили упал на 76%, а по сравнению с январем 2026 г. на 63%, сообщает Укравтопром.