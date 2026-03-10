В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 1074 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к февралю прошлого года спрос на электромобили упал на 76%, а по сравнению с январем 2026 г. на 63%, сообщает Укравтопром.
Рынок электромобилей резко просел: продажи упали на 76% за год
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Основное количество зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 1013 шт. (новых — 144 шт., б/у — 869 шт.).
Среди 61 ед. коммерческих электромобилей новыми были только 10 автомобилей.
Топ-5 новых электромобилей месяца
- BYD Sea Lion 06 — 16 ед;
- ZEEKR 001 — 13 ед.;
- BYD Leopard 3 — 13 ед;
- ZEEKR 7X — 11 ед.;
- HONDA eNP2 — 10 ед.;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX — 8 ед.
Топ-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей.
- TESLA Model Y — 124 ед.;
- TESLA Model 3 — 117 ед.;
- NISSAN Leaf — 114 ед.;
- CHEVROLET Bolt — 59 ед.;
- TESLA Model S — 45 ед.
Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua и получайте полис на свой e-mail за 5 минут
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Комментарии