Премия FinAwards — одно из самых важных событий украинского финансового рынка. Уже девять лет она определяет лучших деятелей, бизнесов, проектов и услуг в финансовой сфере. В этом году победителей объявят 27 марта.
Премия FinAwards 2026: кто претендует на звание лидеров финрынка Украины
О FinAwards 2026
Определение топов рынка происходит в несколько этапов. Сначала номинанты подают заявки на участие в премии, затем проходит проверка и модерация этих заявок, а за этим важнейший этап — голосование.
Этап голосования решающий, ведь это шаг к определению победителей. Учитываются оценки жюри, среди которых представители украинских банков, финкомпаний, а также эксперты финансовых порталов Минфин и Finance.ua.
Также учитываются голоса пользователей номинантов. То есть все желающие могут присоединиться к голосованию на сайте премии и внести свой вклад в награждение лучших. Голосование проходит с 19 февраля по 16 марта.
Номинации
В этом году победителей определят более чем в 40 номинациях. Все они разделены между семью категориями:
- Банки
- Микрофинансовые компании
- Страховые компании
- Fintech компании
- Инвестиционные компании
- Платежные компании
- Блоги и каналы о финансах
Например, в категории Fintech компании есть три номинации: Лучший технологический проект в сфере Fintech, Эксперт года Fintech рынка, Крупнейшее мобильное Fintech приложение.
В каждой номинации есть номинанты. Например, в номинации «Эксперт года Fintech рынка» их 12. Это представители рынка, которые отметились экспертностью, лидерством, внедрением инноваций
За звание эксперта года Fintech рынка сразятся СЕО Moneyveo Сергей Синченко, директор по инновациям NovaPay Алексей Рубан, СЕО проекта Monto Владислав Бурма, Гела Слюсарчук, CBDO (директор по развитию бизнеса) PSP Platon и другие. Все номинанты оказывают непосредственное влияние на работу рынка, его улучшение, автоматизацию сервисов, внедрение новейших технологий
Партнеры
Премию FinAwards уже традиционно проводят финансовые порталы — сайты Минфин и Finance.ua. А для того, чтобы мероприятие прошло на самом высоком уровне, к его организации приобщаются надежные партнеры, среди которых банки, финкомпании, МФО и другие. Генеральным партнером в этом году выступил ПУМБ — один из крупнейших в Украине частный банк, закрепившийся на рынке как надежный игрок и отличившийся эффективной работой с клиентами.
Технологическим партнером стал monobank.ua, который за восемь лет превратился в мощную финтех-экосистему, ведь в 2025 году основательница банка Fintech-IT Group стала первым украинским финтех-единорогом, привлекая инвестиции от UMAEF с отметкой более $1 млрд.
Дополнительно спасибо за поддержку бронзовых партнеров ивента Slon Credit и Credit7 — финансовые компании украинского рынка онлайн-кредитования. Организаторы искренне благодарны партнерам за то, что они объединились ради важной цели — определить безоговорочных лидеров финансового рынка Украины в 2026 году.
