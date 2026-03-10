Multi от Минфин
українська
10 марта 2026, 13:33

Премия FinAwards 2026: кто претендует на звание лидеров финрынка Украины

Премия FinAwards — одно из самых важных событий украинского финансового рынка. Уже девять лет она определяет лучших деятелей, бизнесов, проектов и услуг в финансовой сфере. В этом году победителей объявят 27 марта.

Премия FinAwards — одно из самых важных событий украинского финансового рынка.

О FinAwards 2026

Определение топов рынка происходит в несколько этапов. Сначала номинанты подают заявки на участие в премии, затем проходит проверка и модерация этих заявок, а за этим важнейший этап — голосование.

Этап голосования решающий, ведь это шаг к определению победителей. Учитываются оценки жюри, среди которых представители украинских банков, финкомпаний, а также эксперты финансовых порталов Минфин и Finance.ua.

Также учитываются голоса пользователей номинантов. То есть все желающие могут присоединиться к голосованию на сайте премии и внести свой вклад в награждение лучших. Голосование проходит с 19 февраля по 16 марта.

Номинации

В этом году победителей определят более чем в 40 номинациях. Все они разделены между семью категориями:

  • Банки
  • Микрофинансовые компании
  • Страховые компании
  • Fintech компании
  • Инвестиционные компании
  • Платежные компании
  • Блоги и каналы о финансах

Например, в категории Fintech компании есть три номинации: Лучший технологический проект в сфере Fintech, Эксперт года Fintech рынка, Крупнейшее мобильное Fintech приложение.

В каждой номинации есть номинанты. Например, в номинации «Эксперт года Fintech рынка» их 12. Это представители рынка, которые отметились экспертностью, лидерством, внедрением инноваций и т. д.

За звание эксперта года Fintech рынка сразятся СЕО Moneyveo Сергей Синченко, директор по инновациям NovaPay Алексей Рубан, СЕО проекта Monto Владислав Бурма, Гела Слюсарчук, CBDO (директор по развитию бизнеса) PSP Platon и другие. Все номинанты оказывают непосредственное влияние на работу рынка, его улучшение, автоматизацию сервисов, внедрение новейших технологий и т. д. То есть, работают над тем, чтобы Украина оставила за собой заслуженное звание одного из лучших финтех рынков в мире.

Партнеры

Премию FinAwards уже традиционно проводят финансовые порталы — сайты Минфин и Finance.ua. А для того, чтобы мероприятие прошло на самом высоком уровне, к его организации приобщаются надежные партнеры, среди которых банки, финкомпании, МФО и другие. Генеральным партнером в этом году выступил ПУМБ — один из крупнейших в Украине частный банк, закрепившийся на рынке как надежный игрок и отличившийся эффективной работой с клиентами.

Технологическим партнером стал monobank.ua, который за восемь лет превратился в мощную финтех-экосистему, ведь в 2025 году основательница банка Fintech-IT Group стала первым украинским финтех-единорогом, привлекая инвестиции от UMAEF с отметкой более $1 млрд.

Дополнительно спасибо за поддержку бронзовых партнеров ивента Slon Credit и Credit7 — финансовые компании украинского рынка онлайн-кредитования. Организаторы искренне благодарны партнерам за то, что они объединились ради важной цели — определить безоговорочных лидеров финансового рынка Украины в 2026 году.

Источник: Минфин
Комментарии

