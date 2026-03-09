После нескольких месяцев тестирования, анализа и дебатов 86 женщин-автомобилистов из 55 стран на пяти континентах отдали свои голоса, чтобы определить победителя премии «Женский мировой автомобиль года» (WWCOTY), пишет «Укравтопром».
Женщины из 55 стран выбрали автомобиль года: победил Nissan Leaf
Кто победил
Общим победителем 2026 стал электромобиль Nissan Leaf.
Также в отдельных номинациях победили:
- компактный автомобиль — Nissan Leaf;
- компактный кроссовер — Skoda Elroq;
- большой автомобиль — Mercedes-Benz CLA;
- большой кроссовер — Hyundai Ioniq 9;
- внедорожник — Toyota 4Runner;
- спортивный автомобиль — Lamborghini Temerario;
Награду в номинации «Лучшая технология» женское жюри присудило Renault.
Самым благосклонным к женщинам брендом назван Ford.
