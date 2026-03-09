В «Резерв+» появилась возможность записаться в ТЦК онлайн

Военнообязанные, призывники и резервисты теперь могут спланировать визит в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) через мобильное приложение Резерв+. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Что дает электронная очередь?

Электронная очередь в ТЦК и СП позволяет пользователям:

выбирать удобную дату и время визита в несколько кликов в смартфоне;

не стоять в очередях;

видеть свой номер в очереди, выбранную услугу и статус записи;

отменить запись или оставить отзыв;

получать напоминания в виде push-уведомлений.

В то же время, сервис помогает работникам ТЦК и СП лучше планировать работу: все записи формируются в одном списке, очереди уменьшаются, обслуживание становится более организованным и прозрачным.

Запись через Резерв+ имеет такую же юридическую силу, как через сайт электронной очереди.