Военнообязанные, призывники и резервисты теперь могут спланировать визит в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) через мобильное приложение Резерв+. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
В «Резерв+» появилась возможность записаться в ТЦК онлайн
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что дает электронная очередь?
Электронная очередь в ТЦК и СП позволяет пользователям:
- выбирать удобную дату и время визита в несколько кликов в смартфоне;
- не стоять в очередях;
- видеть свой номер в очереди, выбранную услугу и статус записи;
- отменить запись или оставить отзыв;
- получать напоминания в виде push-уведомлений.
В то же время, сервис помогает работникам ТЦК и СП лучше планировать работу: все записи формируются в одном списке, очереди уменьшаются, обслуживание становится более организованным и прозрачным.
Запись через Резерв+ имеет такую же юридическую силу, как через сайт электронной очереди.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 26 незарегистрированных посетителей.
Комментарии