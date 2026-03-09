Аренда квартир в регионах оживает: в Черниговской области предложение выросло на 86%

По данным маркетплейса DIM .RIA наибольшее количество объявлений об аренде жилья в феврале появилось в Черниговской области — +86%. Наиболее заметное уменьшение предложений наблюдалось в Полтавской области (-16%). Общая ситуация по стране демонстрирует колебания в пределах нескольких процентов в зависимости от региона.

Цены

В феврале Киев снова лидирует по средней цене на аренду — 23 тыс. грн/месяц за однокомнатную квартиру (+2% по сравнению с январем).

Дешевое жилье для аренды в Харьковской области: однокомнатная квартира в среднем стоит 4,9 тыс. грн. Если рассматривать столицу подробнее: самая дорогая аренда в Печерском районе — 23,5 тыс. грн, самая дешевая в Деснянском — 9 тыс. грн за однокомнатную квартиру.

Спрос

Активность арендаторов в феврале возросла во всех регионах страны: наиболее существенное увеличение спроса зафиксировано в Кировоградской (+48%), Черниговской (+43%) и Запорожской (+30%) областях.

Наибольший разрыв между количеством предложений и количеством соискателей в Запорожской области: в среднем на 1 объявление приходится 26 арендаторов.