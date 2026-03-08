Anthropic оценила влияние ИИ на рынок труда: какие профессии под наибольшим риском

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 марта 2026, 16:24 Читати українською

Anthropic оценила влияние ИИ на рынок труда: какие профессии под наибольшим риском

Компания Anthropic, разработчик чат-бота Claude, опубликовала результаты исследования степени влияния ИИ на рынок труда.

Компания Anthropic, разработчик чат-бота Claude, опубликовала результаты исследования степени влияния ИИ на рынок труда.► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новостиНа какие специальности это повлияет сильнее всегоКомпания предложила список из 10 направлений, по которым потенциальный уровень привлечения ИИ к решению задач может достичь высоких значений.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

На какие специальности это повлияет сильнее всего

Компания предложила список из 10 направлений, по которым потенциальный уровень привлечения ИИ к решению задач может достичь высоких значений. Как видно, во главе списка программисты, сотрудники службы поддержки, дата-аналитики и в целом те специалисты, которые работают с различными данными.

В список не вошли некоторые профессии в принципе, поскольку их задачи практически не встречаются в Anthropic Economic Index. Это, например: повара, мотомеханики, спасатели, бармены, посудомойщики и гардеробщики.

Также компания изучила, как эти показатели коррелируют с прогнозируемым изменением уровня занятости. Для этого использовались данные Минтруда США.

В то же время сравнение показало, что ИИ активнее используют в тех специальностях, по которым ведомство прогнозирует рост количества рабочих мест в период до 2034 года. То есть между ними есть прямая корреляция.

Более того, в группе специальностей с повышенным уровнем влияния ИИ чаще встречаются женщины (на 15,5 пункта), белые мужчины (10,6 пункта) и азиаты (4,4 пункта). И эта категория в среднем получает на 47% больше, а также имеет более высокий уровень образования по сравнению с когортой специальностей, не подверженных влиянию ИИ.

Учитывая это, эксперты сопоставили данные о безработице среди двух категорий (группы «1» и «0» по Элунду) с 2016 по 2025 год включительно. Как видно, с момента релиза чат-бота ChatGPT показатель изменился незначительно. В категории специальностей с более выраженным влиянием ИИ безработица действительно оказалась выше, но значение невелико, близко к нулю.

Также в компании отметили снижение занятости на 6%-16% в профессиях, связанных с повышенным риском внедрения, среди работников в возрасте от 22 до 25 лет. Это может не иметь прямого влияния на уровень безработицы, однако является важным фактором.

В этом случае средняя оценка снижения найма в сферах, подверженных внедрению ИИ, составляет 14% после релиза ChatGPT. В то же время такая просадка может считаться статистически незначимой.

«Мы обнаружили, что программисты, представители службы поддержки клиентов и финансовые аналитики относятся к числу наиболее подверженных внедрению ИИ. Используя данные опроса в США, мы, однако, не обнаружили влияния на уровень безработицы среди работников наиболее подверженных влиянию профессий, хотя есть предварительные данные о том, что темпы найма в эти профессии несколько замедлились для работников в возрасте 22−25 лет», — отметили в Anthropic.

В то же время, как подчеркнули в компании, это новый взгляд на оценку потенциального влияния ИИ на уровень занятости и рынок труда в целом. Он все еще нуждается в доработке. Фирма продолжит выпускать такие отчеты в дальнейшем, учитывая новые переменные.

Методика исследования

В своем исследовании эксперты компании опирались на:

  • базу данных O*NET. В ней собраны описания и характеристики рабочих задач более 800 специалистов в США;
  • данные об использовании ИИ на основе Anthropic Economic Index, который показывает степень вовлечения Claude для решения тех или иных задач как в США, так и в мире в целом;
  • оценку влияния ИИ на уровне конкретной задачи. Метрику предложили Тина Элунду и другие в 2023 году. Статья доступна на портале Science.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами