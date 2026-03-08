Anthropic оценила влияние ИИ на рынок труда: какие профессии под наибольшим риском

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

На какие специальности это повлияет сильнее всего

Компания предложила список из 10 направлений, по которым потенциальный уровень привлечения ИИ к решению задач может достичь высоких значений. Как видно, во главе списка программисты, сотрудники службы поддержки, дата-аналитики и в целом те специалисты, которые работают с различными данными.

В список не вошли некоторые профессии в принципе, поскольку их задачи практически не встречаются в Anthropic Economic Index. Это, например: повара, мотомеханики, спасатели, бармены, посудомойщики и гардеробщики.

Также компания изучила, как эти показатели коррелируют с прогнозируемым изменением уровня занятости. Для этого использовались данные Минтруда США.

В то же время сравнение показало, что ИИ активнее используют в тех специальностях, по которым ведомство прогнозирует рост количества рабочих мест в период до 2034 года. То есть между ними есть прямая корреляция.

Более того, в группе специальностей с повышенным уровнем влияния ИИ чаще встречаются женщины (на 15,5 пункта), белые мужчины (10,6 пункта) и азиаты (4,4 пункта). И эта категория в среднем получает на 47% больше, а также имеет более высокий уровень образования по сравнению с когортой специальностей, не подверженных влиянию ИИ.

Учитывая это, эксперты сопоставили данные о безработице среди двух категорий (группы «1» и «0» по Элунду) с 2016 по 2025 год включительно. Как видно, с момента релиза чат-бота ChatGPT показатель изменился незначительно. В категории специальностей с более выраженным влиянием ИИ безработица действительно оказалась выше, но значение невелико, близко к нулю.

Также в компании отметили снижение занятости на 6%-16% в профессиях, связанных с повышенным риском внедрения, среди работников в возрасте от 22 до 25 лет. Это может не иметь прямого влияния на уровень безработицы, однако является важным фактором.

В этом случае средняя оценка снижения найма в сферах, подверженных внедрению ИИ, составляет 14% после релиза ChatGPT. В то же время такая просадка может считаться статистически незначимой.

«Мы обнаружили, что программисты, представители службы поддержки клиентов и финансовые аналитики относятся к числу наиболее подверженных внедрению ИИ. Используя данные опроса в США, мы, однако, не обнаружили влияния на уровень безработицы среди работников наиболее подверженных влиянию профессий, хотя есть предварительные данные о том, что темпы найма в эти профессии несколько замедлились для работников в возрасте 22−25 лет», — отметили в Anthropic.

В то же время, как подчеркнули в компании, это новый взгляд на оценку потенциального влияния ИИ на уровень занятости и рынок труда в целом. Он все еще нуждается в доработке. Фирма продолжит выпускать такие отчеты в дальнейшем, учитывая новые переменные.

Методика исследования

