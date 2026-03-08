Multi от Минфин
8 марта 2026, 12:24 Читати українською

Сборщик денег и клеильщик миканитов: Госслужбы назвала необычные профессии в Украине

За первый месяц 2026 года Государственная служба занятости предложила более 4,6 тысяч различных профессий. Традиционно повара, бухгалтеры, слесари и администраторы уверенно держатся в топе списка востребованных. Однако среди такого широкого выбора предложений есть вакансии, которые очень редко встречаются, и многие люди даже не знают, чего именно им ожидать от такой будущей работы. Об этом сообщает Государственная служба занятости.

За первый месяц 2026 года Государственная служба занятости предложила более 4,6 тысяч различных профессий.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Копировальщик: профессия, которая до сих пор востребована в промышленности

Несмотря на развитие цифровых технологий, в промышленности до сих пор существует профессия копировальщика. Такие работники занимаются размножением технической документации — чертежей, схем, шаблонов, актов и других документов, которые активно используют предприятия.

Чаще всего копировальщики нужны в сферах:

  • добычи сырья,
  • энергетики,
  • обработки материалов.

Профессия относится к категории самых простых в промышленности. В эту же группу входят более 300 различных рабочих специальностей — от грунтовщика до формодержателя.

Овоскопист яиц: контроль качества перед продажей

Еще одна малоизвестная специальность — овоскопист яиц. Это рабочая профессия в пищевой промышленности.

Работник использует специальный прибор — овоскоп, который позволяет просвечивать яйца. Так проверяют:

  • состояние белка и желтка;
  • наличие трещин;
  • размер воздушной камеры;
  • возможные дефекты.

Овоскопист также сортирует яйца по свежести и категориям перед продажей или закладкой в инкубаторы. Именно благодаря такой проверке в магазинах практически не встречаются некачественные яйца.

Карьерщик: работа на месторождениях полезных ископаемых

Название профессии карьерщик может вводить в заблуждение. Речь идет не о карьерном консультанте, а о работнике, который работает в карьерах — местах добычи полезных ископаемых.

Основные задачи такого рабочего:

  • разрытие породы,
  • извлечение материала,
  • перемещение добытого сырья.

Эта специальность также относится к самым простым профессиям горной отрасли, наряду с такими как горняк или перекидыватель.

Сборщик денег: профессия для обслуживания автоматов

Еще одна интересная специальность — сборщик денег. Это официальное название профессии, которое записывается в трудовой книжке.

Речь идет о работниках, которые обслуживают:

  • платежные турникеты,
  • автоматы с игрушками,
  • торговые аппараты в супермаркетах и торговых центрах.

Они собирают наличные из автоматов и контролируют их работу. В отличие от инкассаторов, эта профессия не относится к банковской сфере.

Клеильщик миканитов: специалист по электроизоляции

В промышленности также существует профессия клеильщика миканитов. Миканит — это специальный электроизоляционный материал.

Работник выполняет следующие задачи:

  • наносит миканит на поверхности;
  • создает изоляцию в электродвигателях, трансформаторах и нагревательных приборах;
  • готовит детали для дальнейшего безопасного использования в оборудовании.

Эта профессия входит в группу рабочих, которые обслуживают промышленное оборудование и работают с материалами на основе пластика.

В службе занятости объясняют: подобные вакансии появляются из-за специфики отдельных отраслей экономики. Хотя такие специальности не являются массовыми, они остаются необходимыми для работы промышленных предприятий, энергетики и производства.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
