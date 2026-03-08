Сборщик денег и клеильщик миканитов: Госслужбы назвала необычные профессии в Украине

За первый месяц 2026 года Государственная служба занятости предложила более 4,6 тысяч различных профессий. Традиционно повара, бухгалтеры, слесари и администраторы уверенно держатся в топе списка востребованных. Однако среди такого широкого выбора предложений есть вакансии, которые очень редко встречаются, и многие люди даже не знают, чего именно им ожидать от такой будущей работы. Об этом сообщает Государственная служба занятости.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Копировальщик: профессия, которая до сих пор востребована в промышленности

Несмотря на развитие цифровых технологий, в промышленности до сих пор существует профессия копировальщика. Такие работники занимаются размножением технической документации — чертежей, схем, шаблонов, актов и других документов, которые активно используют предприятия.

Чаще всего копировальщики нужны в сферах:

добычи сырья,

энергетики,

обработки материалов.

Профессия относится к категории самых простых в промышленности. В эту же группу входят более 300 различных рабочих специальностей — от грунтовщика до формодержателя.

Овоскопист яиц: контроль качества перед продажей

Еще одна малоизвестная специальность — овоскопист яиц. Это рабочая профессия в пищевой промышленности.

Работник использует специальный прибор — овоскоп, который позволяет просвечивать яйца. Так проверяют:

состояние белка и желтка;

наличие трещин;

размер воздушной камеры;

возможные дефекты.

Овоскопист также сортирует яйца по свежести и категориям перед продажей или закладкой в инкубаторы. Именно благодаря такой проверке в магазинах практически не встречаются некачественные яйца.

Карьерщик: работа на месторождениях полезных ископаемых

Название профессии карьерщик может вводить в заблуждение. Речь идет не о карьерном консультанте, а о работнике, который работает в карьерах — местах добычи полезных ископаемых.

Основные задачи такого рабочего:

разрытие породы,

извлечение материала,

перемещение добытого сырья.

Эта специальность также относится к самым простым профессиям горной отрасли, наряду с такими как горняк или перекидыватель.

Сборщик денег: профессия для обслуживания автоматов

Еще одна интересная специальность — сборщик денег. Это официальное название профессии, которое записывается в трудовой книжке.

Речь идет о работниках, которые обслуживают:

платежные турникеты,

автоматы с игрушками,

торговые аппараты в супермаркетах и торговых центрах.

Они собирают наличные из автоматов и контролируют их работу. В отличие от инкассаторов, эта профессия не относится к банковской сфере.

Клеильщик миканитов: специалист по электроизоляции

В промышленности также существует профессия клеильщика миканитов. Миканит — это специальный электроизоляционный материал.

Работник выполняет следующие задачи:

наносит миканит на поверхности;

создает изоляцию в электродвигателях, трансформаторах и нагревательных приборах;

готовит детали для дальнейшего безопасного использования в оборудовании.

Эта профессия входит в группу рабочих, которые обслуживают промышленное оборудование и работают с материалами на основе пластика.

В службе занятости объясняют: подобные вакансии появляются из-за специфики отдельных отраслей экономики. Хотя такие специальности не являются массовыми, они остаются необходимыми для работы промышленных предприятий, энергетики и производства.