Сборщик денег и клеильщик миканитов: Госслужбы назвала необычные профессии в Украине

За первый месяц 2026 года Государственная служба занятости предложила более 4,6 тысяч различных профессий. Традиционно повара, бухгалтеры, слесари и администраторы уверенно держатся в топе списка востребованных. Однако среди такого широкого выбора предложений есть вакансии, которые очень редко встречаются, и многие люди даже не знают, чего именно им ожидать от такой будущей работы. Об этом сообщает Государственная служба занятости.
Копировальщик: профессия, которая до сих пор востребована в промышленности
Несмотря на развитие цифровых технологий, в промышленности до сих пор существует профессия копировальщика. Такие работники занимаются размножением технической документации — чертежей, схем, шаблонов, актов и других документов, которые активно используют предприятия.
Чаще всего копировальщики нужны в сферах:
- добычи сырья,
- энергетики,
- обработки материалов.
Профессия относится к категории самых простых в промышленности. В эту же группу входят более 300 различных рабочих специальностей — от грунтовщика до формодержателя.
Овоскопист яиц: контроль качества перед продажей
Еще одна малоизвестная специальность — овоскопист яиц. Это рабочая профессия в пищевой промышленности.
Работник использует специальный прибор — овоскоп, который позволяет просвечивать яйца. Так проверяют:
- состояние белка и желтка;
- наличие трещин;
- размер воздушной камеры;
- возможные дефекты.
Овоскопист также сортирует яйца по свежести и категориям перед продажей или закладкой в инкубаторы. Именно благодаря такой проверке в магазинах практически не встречаются некачественные яйца.
Карьерщик: работа на месторождениях полезных ископаемых
Название профессии карьерщик может вводить в заблуждение. Речь идет не о карьерном консультанте, а о работнике, который работает в карьерах — местах добычи полезных ископаемых.
Основные задачи такого рабочего:
- разрытие породы,
- извлечение материала,
- перемещение добытого сырья.
Эта специальность также относится к самым простым профессиям горной отрасли, наряду с такими как горняк или перекидыватель.
Сборщик денег: профессия для обслуживания автоматов
Еще одна интересная специальность — сборщик денег. Это официальное название профессии, которое записывается в трудовой книжке.
Речь идет о работниках, которые обслуживают:
- платежные турникеты,
- автоматы с игрушками,
- торговые аппараты в супермаркетах и торговых центрах.
Они собирают наличные из автоматов и контролируют их работу. В отличие от инкассаторов, эта профессия не относится к банковской сфере.
Клеильщик миканитов: специалист по электроизоляции
В промышленности также существует профессия клеильщика миканитов. Миканит — это специальный электроизоляционный материал.
Работник выполняет следующие задачи:
- наносит миканит на поверхности;
- создает изоляцию в электродвигателях, трансформаторах и нагревательных приборах;
- готовит детали для дальнейшего безопасного использования в оборудовании.
Эта профессия входит в группу рабочих, которые обслуживают промышленное оборудование и работают с материалами на основе пластика.
В службе занятости объясняют: подобные вакансии появляются из-за специфики отдельных отраслей экономики. Хотя такие специальности не являются массовыми, они остаются необходимыми для работы промышленных предприятий, энергетики и производства.
