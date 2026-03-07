Украинцы активно сменивют операторов: lifecell получил наибольший приток номеров

В феврале 2026 мобильный оператор lifecell стал главным бенефициаром услуги переноса номеров (MNP) в Украине. За месяц компания получила 72 563 новых абонента, перешедших в ее сеть от других операторов. Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в области электронных коммуникаций (НКЭК).

Сколько номеров потеряли и получили операторы

В феврале абоненты чаще всего переходили от двух крупнейших операторов — Vodafone и Киевстар.

Количество номеров, перенесенных из сетей операторов:

Vodafone Украина — 35 047

Киевстар — 47 024

lifecell — 4 685

Интертелеком — 78

Тримоб — 95

Количество номеров, полученных операторами:

lifecell — 72 563

Киевстар — 7 400

Vodafone Украина — 6 901

Интертелеком — 43

Тримоб — 22

Чистое изменение абонентской базы

По итогам февраля больше всего абонентов в результате переноса номеров получил lifecell.

Баланс операторов за месяц:

lifecell — +67 878

Vodafone Украина — -28 146

Киевстар — -39 624

Тримоб — -73

Интертелеком -35

Что это значит для рынка

Фактически lifecell стал главным «магнитом» для абонентов в феврале, в то время как самый отток зафиксирован в Киевстар и Vodafone Украина.

Услуга MNP (перенос номера) позволяет пользователям изменять мобильного оператора, сохраняя свой номер телефона. Именно этот инструмент все чаще используется абонентами для перехода на более выгодные тарифы или качество связи.