В четверг, 5 марта, во время регулярной перевозки ценностей между Австрией и Украиной венгерские силовые структуры безосновательно задержали два инкассаторских автомобиля и семь сотрудников Ощадбанка. Об этом сообщает пресс-служба государственного банка.
В Венгрии задержали инкассаторские авто Ощадбанка с $40 млн, 35 млн евро и золотом
Исчезновение людей и блокирование ценностей
По информации Ощадбанка, связь с семью работниками бригады инкассации пока отсутствует, их точное местонахождение неизвестно.
Данные GPS-сигнала указывают на то, что автомобили находятся в центре Будапешта, у здания одной из силовых структур Венгрии.
Факт нахождения автомобилей по этому адресу подтвердили представители МИД Украины и Посольства Украины в Венгрии.
Что было в машинах?
По словам банка, транспортировка осуществлялась в рамках официального международного контракта с Raiffeisen Bank International AG (Австрия). Груз был оформлен по всем международным правилам и таможенным процедурам ЕС.
В задержанных машинах были:
- $40 млн;
- 35 млн евро;
- 9 кг банковского золота.
Требование немедленного увольнения
Национальный банк Украины и руководство Ощадбанка расценивают действия венгерской стороны как незаконное содержание граждан и похищение имущества.
«Мы требуем от властей Венгрии немедленного увольнения граждан Украины и официального объяснения причин их задержания, а также предоставления информации о местонахождении инкассаторских авто и соответствующего груза», — говорится в сообщении НБУ.
Руководство Ощадбанка находится в постоянной связи с Министерством иностранных дел и правоохранительными органами Украины для координации действий.
Реакция МИД Украины
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев уже направил официальную ноту венгерским властям из-за инцидента в Будапеште.
По его словам, венгерские силовики фактически задержали семерых граждан Украины, выполнявших служебную перевозку ценностей между государственными банками.
«Сегодня в Будапеште венгерские власти фактически взяли в заложники семерых граждан Украины. Причины задержания, их состояние здоровья и возможность связи с ними пока неизвестны», — заявил Сибига.
Министр подчеркнул, что Украина потребует немедленного увольнения своих граждан и возвращения ценностей. Кроме того, Киев планирует обратиться в Европейский Союз с просьбой дать оценку действиям венгерских властей.
