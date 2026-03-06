Multi от Минфин
6 марта 2026, 8:01

В Венгрии задержали инкассаторские авто Ощадбанка с $40 млн, 35 млн евро и золотом

В четверг, 5 марта, во время регулярной перевозки ценностей между Австрией и Украиной венгерские силовые структуры безосновательно задержали два инкассаторских автомобиля и семь сотрудников Ощадбанка. Об этом сообщает пресс-служба государственного банка.

В Венгрии задержали инкассаторские авто Ощадбанка с $40 млн, 35 млн евро и золотом

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Исчезновение людей и блокирование ценностей

По информации Ощадбанка, связь с семью работниками бригады инкассации пока отсутствует, их точное местонахождение неизвестно.

Данные GPS-сигнала указывают на то, что автомобили находятся в центре Будапешта, у здания одной из силовых структур Венгрии.

Факт нахождения автомобилей по этому адресу подтвердили представители МИД Украины и Посольства Украины в Венгрии.

Что было в машинах?

По словам банка, транспортировка осуществлялась в рамках официального международного контракта с Raiffeisen Bank International AG (Австрия). Груз был оформлен по всем международным правилам и таможенным процедурам ЕС.

В задержанных машинах были:

  • $40 млн;
  • 35 млн евро;
  • 9 кг банковского золота.

Требование немедленного увольнения

Национальный банк Украины и руководство Ощадбанка расценивают действия венгерской стороны как незаконное содержание граждан и похищение имущества.

«Мы требуем от властей Венгрии немедленного увольнения граждан Украины и официального объяснения причин их задержания, а также предоставления информации о местонахождении инкассаторских авто и соответствующего груза», — говорится в сообщении НБУ.

Руководство Ощадбанка находится в постоянной связи с Министерством иностранных дел и правоохранительными органами Украины для координации действий.

Реакция МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев уже направил официальную ноту венгерским властям из-за инцидента в Будапеште.

По его словам, венгерские силовики фактически задержали семерых граждан Украины, выполнявших служебную перевозку ценностей между государственными банками.

«Сегодня в Будапеште венгерские власти фактически взяли в заложники семерых граждан Украины. Причины задержания, их состояние здоровья и возможность связи с ними пока неизвестны», — заявил Сибига.

Министр подчеркнул, что Украина потребует немедленного увольнения своих граждан и возвращения ценностей. Кроме того, Киев планирует обратиться в Европейский Союз с просьбой дать оценку действиям венгерских властей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
