Кубу накрыл блекаут: электричество исчезло в большинстве регионов страны

Большая часть Кубы, включая Гавану, осталась без электроэнергии, заявила в среду государственная электроэнергетическая компания, сообщает Reuters.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Авария на теплоэлектростанции

Электроэнергетическая компания Union Electrica UNE заявила, что отключение было вызвано неожиданной аварией на теплоэлектростанции Антонио Гитерас, расположенной примерно в 100 км к востоку от Гаваны.

Это привело к отключению электроэнергии от Пинар-дель-Рио по крайней мере к центрально-восточной провинции Камагуэй.

Электроснабжение также было отключено в восточной провинции Лас-Тунас из-за неисправности подстанций, сообщил представитель компании в эфире государственного телевидения, оставив электроэнергией обеспеченными только крайние восточные провинции.

Ремонт электростанции Гуитерас может занять три-четыре дня, сообщила региональная газета Giron со ссылкой на Романа Переса, технического директора электростанции.

«Главная цель — уменьшить потребление воды путем устранения неисправности в пароперегревателе котла и других существующих утечек», — цитирует Переса Giron.

Куба испытала ряд серьезных отключений электроэнергии в последние годы, еще до того, как США приняли меры по прекращению поставок нефти, в частности от главного поставщика Венесуэлы, после того как Вашингтон устранил лидера Николаса Мадуро в начале января.

Правительство Кубы связывает экономический кризис с десятилетиями экономических санкций со стороны США, что способствовало отсутствию инвестиций в производство электроэнергии и электросети.

Жители Гаваны, привыкшие к периодическим отключениям электроэнергии, связанным с государственным рационированием, в основном спокойно восприняли отключение.

Некоторые светофоры и предприятия работали благодаря солнечным батареям или генераторам электроэнергии.

Из-за отключения электроэнергии кубинское государственное телевидение на короткое время прекратило вещание. Национальные новости, обычно выходящие в 13:00, начались с опозданием более получаса, а ведущий объяснил, что задержка произошла из-за отключения электроэнергии.