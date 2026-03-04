Киевстар запустил бесплатный роуминг для украинцев в странах Ближнего Востока

Мобильный оператор «Киевстар» предоставляет своим абонентам, находящимся в странах Ближнего Востока, бесплатный пакет услуг «Идеальный роуминг» сроком на 30 дней. Решение принято в связи с ухудшением ситуации безопасности в регионе, говорится в сообщении компании.

В компании отмечают, что пакет позволит украинским оставаться на связи с родными и близкими в условиях повышенного напряжения. Кроме базовых услуг связи абонентам также доступны современные технологии мобильной связи в роуминге.

В частности, речь идет о технологии VoLTE, обеспечивающей высокое качество голосовых звонков в сетях 4G и 5G во время пребывания за границей. Эта функция работает в роуминге в десятках стран мира.

В компании подчеркивают, что поддержка абонентов в сложных ситуациях остается приоритетом. Бесплатный пакет услуг призван помочь украинцам, находящимся в странах Ближнего Востока, быстро связаться с семьей и сообщить, что они находятся в безопасности.