українська
Распродажа активов банков-банкротов: в феврале Фонд гарантирования выручил 8,6 млн грн

По итогам февраля 2026 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) успешно реализовал активы находящихся в процессе ликвидации банков на общую сумму 8,6 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Фото: НБУ

В течение месяца в системе Prozorro. Продажи было объявлено 70 аукционов, из которых 10 завершились результативно. Новые владельцы нашли имущество пяти финансовых учреждений.

Что покупали чаще всего?

Почти половина полученной суммы обеспечила продажа недвижимости. Структура реализации активов в феврале выглядит следующим образом:

  • Недвижимое имущество — 3,8 млн грн (44,3% от общей суммы);
  • Пул активов одного банка — 1,7 млн грн;
  • Транспортные средства — 1,5 млн грн;
  • Кредиты физических лиц — 1,5 млн грн;
  • Картины — 0,01 млн грн.

Лидеры продаж среди банков

Наибольшие поступления обеспечили активы Коминвестбанка, на которые пришлось более половины февральской выручки:

Эффективность лотов и расчеты с кредиторами

По словам директора департамента консолидированных продаж активов Фонда Александра Кульчицкого, стратегия объединения активов в пулы доказала свою эффективность. Это позволяет формировать спрос и получать справедливую цену даже на специфические лоты, такие как кредитные портфели.

«Все средства, полученные от продажи имущества, направляются на расчеты с ликвидируемыми кредиторами банков», — напоминают в Фонде.

На сегодняшний день ФГВФЛ уже получил полную оплату за три лота на сумму 4,8 млн грн, еще 3,8 млн грн ожидаются на счетах в ближайшее время.

В Фонде также отмечают, что участие в торгах открыто для всех, кроме лиц, связанных со страной-агрессором, а также самих заемщиков или поручителей по кредитам, выставленным на продажу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
