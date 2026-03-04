Доставка на Ближний Восток: Укрпочта продолжает принимать отправки в девять стран региона

«Укрпочта» сообщила, что продолжает принимать и доставлять международные отправления в ряд стран Ближнего Востока, несмотря на сложную ситуацию в регионе. Об этом написал глава компании Игорь Смилянский.

В какие страны принимают посылки и письма

В частности, компания принимает посылки и письма в такие страны:

Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Иордания, Ирак, Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт и Оман.

В почтовом операторе отмечают, что они имеют опыт работы в условиях повышенных рисков и продолжают обеспечивать логистику даже в сложных условиях.

В то же время в случае возникновения ограничений для авиасообщения, в частности, если самолеты не смогут совершать посадку из-за угроз безопасности, все отправления будут временно храниться в безопасных транзитных хабах до момента открытия воздушного пространства.

Из-за текущей ситуации возможны задержки в доставке международных отправлений. В компании призывают клиентов отнестись к этому с пониманием.