українська
4 марта 2026, 10:00

Оплата без паролів: як працює Visa Payment Passkey

Visa та PSP Platon оголосили про розширення в Україні рішення Visa Payment Passkey — технології біометричної автентифікації онлайн-платежів. Вона базується на міжнародних стандартах FIDO (Fast Identity Online — «швидка онлайн-ідентифікація»), які дозволяють підтверджувати операції без паролів і SMS-кодів. Замість цього користувач просто сканує відбиток пальця або використовує Face ID — так само, як під час розблокування смартфона. Про те, як це змінить український e-commerce, рівень безпеки та конверсію платежів, розповідають віцепрезидентка, регіональна менеджерка Visa в Україні Тетяна Чорна та керівник з розвитку бізнесу платіжного сервісу PSP Platon Гела Слюсарчук.

Visa та PSP Platon оголосили про розширення в Україні рішення Visa Payment Passkey — технології біометричної автентифікації онлайн-платежів.

— Що таке Visa Payment Passkey простими словами і яку головну проблему онлайн-платежів ця технологія вирішує для звичайного користувача?

Гела Слюсарчук: Фактично це технологія як заміняє підтвердження оплати за допомогою SMS або мобільного банкінгу на звичайне сканування відбитку пальця чи faceID. Зручно, просто та надійно.

Тетяна Чорна: Visa Payment Passkey — це можливість завершити онлайн-оплату так само легко, як розблокувати смартфон. Замість звичного сценарію — переадресації на іншу сторінку, очікування SMS із кодом або переходу в банківський застосунок — достатньо скористатися біометрією вашого пристрою: відбитком пальця або розпізнаванням обличчя, і платіж підтверджено.

Таким чином технологія вирішує ключову проблему користувачів — довгий процес та технічні вразливості підтвердження онлайн-оплати. Згідно зі звітом Visa про бар'єри під час онлайн-оплати в Україні, 73% споживачів відмовлялися від покупки через збої на сайті, забутий пароль або занепокоєння щодо безпеки. З Visa Payment Passkey цих бар'єрів більше не існує. Ця технологія дозволяє підтверджувати платіж не тільки швидше, а й значно безпечніше. Немає ризику помилитися під час введення пароля, а біометричні дані неможливо перехопити чи виманити телефонним дзвінком на кшталт: «Вітаємо, ми з банку, вам зараз прийде SMS, продиктуйте, будь ласка, код». Платіж може підтвердити лише власник пристрою, і тільки фізично.

— Наскільки, на вашу думку, український ринок сьогодні готовий до переходу від паролів і SMS-кодів до passkey-автентифікації?

Тетяна Чорна: Україна дуже добре підготовлена до такого переходу. Наш фінтех-сектор один із найрозвиненіших у регіоні, а українські споживачі відкриті до інновацій і швидко інтегрують їх у повсякденне життя.

За результатами опитування Visa, 90% українських респондентів почувалися б упевненіше, якби всі онлайн-платежі були захищені біометрією. Це дуже сильний сигнал готовності ринку — як з боку технологій, так і з боку користувачів.

Гела Слюсарчук: Мені здається що цей перехід буде достатньо простим. Як тільки користувач спробує і оцінить зручність цієї технології — її масштабування на всіх провідних гравців не змусить себе чекати. Через рік-півтора, думаю, цей вид підтвердження стане домінуючим.

— Чи можна сказати, що passkey — це еволюція 3D Secure чи радше принципово новий етап у безпеці онлайн-платежів?

Гела Слюсарчук: Дивлячись з якого ракурсу на це дивитися. Скажемо так, ця технологія дозволяє робити такі саме надійні транзакції як з 3D Secure, але швидше і простіше. Але 3DS залишиться, оскільки він потрібен для створення самого Passkey.

Тетяна Чорна: У свій час технологія 3D Secure стала важливим кроком уперед, представивши ще один рівень захисту онлайн-транзакцій і суттєво зменшивши шахрайство. Водночас її логіка базується на додаткових кроках: переадресація на іншу сторінку, очікування одноразового коду, його введення та нарешті підтвердження платежу.

Visa Payment Passkey — це вже принципово новий етап розвитку безпекових технологій. Ми переходимо у світ оплат «в один дотик», де безпека не конкурує зі зручністю. Біометрична автентифікація забезпечує навіть вищий рівень захисту, ніж SMS або одноразові паролі, і водночас робить процес онлайн-оплати максимально швидким і безшовним.

— Тетяна, наскільки стратегічно важливим для Visa є розвиток passkey-рішень і яку роль у цій стратегії відіграють локальні ринки, зокрема Україна?

Тетяна Чорна: Розвиток passkey-рішень є невід'ємною частиною глобальної стратегії Visa до 2030 року. Наше бачення чітке й амбітне: жодного ручного введення даних картки, жодних одноразових паролів і зайвих кроків. Лише проста та безпечна електронна комерція без клопотів.

Фундамент цього майбутнього — токенізація за допомогою технології Visa Token Service, яка замінює 16-значний номер картки унікальним цифровим ідентифікатором і унеможливлює його використання у разі потрапляння до рук зловмисників. На сьогоднішній день Visa глобально випустила понад 16 мільярдів токенів, зменшуючи рівень шахрайства та захищаючи споживачів, фінансові установи та торговців. В Україні Visa Token Service працює з 2016 року, і сьогодні наша держава входить до топ-5 у світі за рівнем проникнення токенізації.

На базі токенів працює сервіс Visa Click to Pay, доступний в Україні з 2020 року. Він усуває потребу вручну вводити дані картки під час онлайн-покупок, дозволяючи безпечно зберігати платіжні дані в захищеному сховищі, та підвищує довіру до торговців, зменшуючи кількість покинутих кошиків і збільшуючи конверсію. А Visa Payment Passkey доповнює функції Click to Pay, забезпечуючи швидку й зручну біометричну автентифікацію платежів.

Такі зрілі локальні ринки, як український, дозволяють нам тестувати нові технології та масштабувати найкращі практики в інших країнах. Ми раді, що в Україні у нас є партнери, орієнтовані на майбутнє, зокрема PSP Platon, які готові впроваджувати найсучасніші платіжні рішення, і ми готові надавати їм технології та всебічну підтримку.

— Які основні вигоди від використання passkey отримують користувачі та бізнес уже зараз, а не «в перспективі»? І що, на вашу думку, може стати головним бар'єром для масового впровадження passkey?

Гела Слюсарчук: Користувач отримує реально зручний інструмент підтвердження оплати, це просто швидше і простіше ніж усе інше. Бізнес — позитивний user experience (користувацький досвід) своїх клієнтів.

Щодо масового впровадження, то єдиним значним бар'єром може бути лише брак ресурсів розробки на стороні платіжних провайдерів та банків. Інших бар'єрів я не передбачаю, хоча час покаже.

— Тетяна, чи є вже міжнародні кейси, де впровадження passkey суттєво знизило рівень шахрайства або підвищило конверсію онлайн-платежів?

Тетяна Чорна: Результати біометричного захисту платежів дуже переконливі. За даними Visa, рівень шахрайства при використанні біометричної автентифікації приблизно на 50% нижчий, ніж у випадку введення одноразових паролів або SMS-кодів.

Для бізнесу ефект не менш відчутний. Дослідження Baymard Institute показує, що близько 70% користувачів не завершують оформлення замовлення, причому майже кожен п’ятий відмовляється від покупки через надто складний або довгий процес оплати. Водночас оптимізація checkout-процесу може підвищити конверсію на 35%.

Опитування Visa підтверджують цей потенціал: в Україні 54% споживачів здійснювали б онлайн-покупки частіше за наявності універсального спрощеного способу оплати. Подібні результати ми бачимо і в інших країнах: наприклад, у Йорданії понад половина респондентів охочіше завершували б покупки за умови доступності оплати «в один клік», а в ОАЕ таких споживачів 82%. Усунення переадресації, очікування кодів і ручного введення даних дає потужний імпульс зростанню конверсії.

— Гела, розкажіть, як виглядає впровадження Visa Payment Passkey з точки зору платіжного провайдера: що це означає для мерчантів на практиці?

Гела Слюсарчук: Це можна охарактерезувати двома словами — висока конверсія. Ця технологія не передбачає перехід мерчанта в інший застосунок чи на іншу сторінку, підтвердження ми робимо тут і зараз, через що зникають помилки пов'язані з «неповернення з 3DS».

— Бізнес може підключити passkey без додаткових технічних доробок?

Гела Слюсарчук: Так. Бізнесу нічого робити не треба, все робимо ми. Щоб отримати цю технологію ви повинні обрати провайдера який має її, чи звернутися до свого з проханням її інтеграції.

— Яку реакцію ви вже бачите з боку українських мерчантів: це більше інтерес до безпеки чи до зростання конверсії платежів?

Гела Слюсарчук: Відверто кажучі, безпека платежів навіть з 3DS вже знаходиться на високому рівні, майже ідельна на мою думку. А ось конверсія — це те, що мерчантам потрібно, бо це їх гроші і лояльність клієнтів. Тому «конверсія» — королева e-commerce.

— Чи змінюється поведінка користувачів під час оплати, коли замість коду з SMS вони підтверджують платіж біометрією?

Гела Слюсарчук: Так, змінюється. Користувач робить менше рухів і отримує кращий результат. Людина без переходу кудись, не чекаючи повідомлень просто тут і зараз підтверджує платіж своїм відбитком пальця.

— Питання до Тетяни. Наскільки важливою є стандартизація (зокрема FIDO) для масштабування passkey-рішень у глобальній платіжній екосистемі?

Тетяна Чорна: Як глобальний лідер у сфері цифрових платежів, Visa бачить свою роль у тому, щоб об'єднувати платіжну екосистему та формувати правила гри, які гарантують безпеку й зручність для всіх учасників. Ми не просто обробляємо платежі — ми створюємо довіру між незнайомцями, на якій тримається цифрова комерція.

Стандартизація є ключовою складовою цього процесу. Відкриті галузеві стандарти, зокрема FIDO, дозволяють масштабувати інновації глобально та забезпечують сумісність між пристроями, банками, торговцями й платіжними системами.

Visa послідовно дотримується відкритого підходу до інновацій. Багато рішень, які сьогодні стали стандартом у карткових платежах — чипи, біометрія, токенізація — були розроблені або масштабовані за участі Visa. Це зміцнює всю платіжну екосистему та створює вигоду для кожного її учасника.

— Які типи бізнесів, на вашу думку, першими впроваджуватимуть passkey в Україні — e-commerce, сервіси підписок, маркетплейси?

Гела Слюсарчук: Як правило, головним рушієм платіжних технології є e-commerce і в нашому кейсі це не змінилося. E-commerce та маркетплейси — перші хто це підключить. Точніше, вже підключили.

— Чи можна очікувати, що в майбутньому passkey стане стандартом для більшості онлайн-платежів, а класичні методи автентифікації поступово зникнуть?

Тетяна Чорна: Ми впевнені, що саме в цьому напрямку рухається ринок. Платіжні компанії, банки та уряди по всьому світу все активніше переходять до біометричної автентифікації та поступово відмовляються від паролів, секретних запитань і ручного введення даних картки.

Біометрія поєднує два ключові фактори — високу безпеку та максимальну зручність. Саме тому в майбутньому вона стане золотим стандартом для онлайн-платежів і фундаментом кібербезпеки в електронній комерції.

— Гела, які подальші кроки PSP Platon планує щодо розвитку цього рішення і платіжних інновацій загалом у 2026 році?

Гела Слюсарчук: Якщо ми бачимо перспективну технологію, яка спрощує життя покупцю, підвищує конверсію продавцю і тим самим збільшує і наші доходи — ми маштабуємо її по-максимуму. До кінця року всі мерчанти та клієнти, яких ми обслуговуємо, будуть мати цю технологію.

