Apple представила новый iPhone 17e с чипом A19 и поддержкой MagSafe

Компания Apple официально представила iPhone 17e — более доступную, но при этом мощную модель в линейке iPhone 17. Новинка сочетает актуальный чип нового поколения, улучшенную камеру и расширенные возможности связи, сохраняя премиальные элементы дизайна, пишет Reuters.

Чип A19 и новый модем C1X

В основе устройства лежит новейший чип A19, обеспечивающий высокий уровень производительности в повседневных задачах, играх и работе с ИИ-функциями.

Смартфон получил и модем нового поколения C1X, разработанный Apple. По заявлению компании, он обеспечивает скорость передачи данных до двух раз выше по сравнению с модемом C1, использовавшимся в iPhone 16e.

iPhone 17e доступен в трех цветах с матовым покрытием.

Это означает более стабильное соединение, улучшенную работу в сетях 5G и меньшие задержки при потоковой передаче данных.

48 Мп Fusion-камера и 4K Dolby Vision

iPhone 17e оснащён 48-мегапиксельной камерой Fusion. Она поддерживает съёмку портретов нового поколения, а также запись видео в формате 4K Dolby Vision.

Благодаря технологии сенсорного кропа камера обеспечивает 2-кратный телеобъектив оптического качества — фактически предлагая две камеры в одном модуле без необходимости установки отдельного телеобъектива.

6,1-дюймовый Super Retina XDR и Ceramic Shield 2

Смартфон получил 6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR с защитным стеклом Ceramic Shield 2. По данным Apple, новое поколение покрытия обеспечивает в 3 раза лучшую устойчивость к царапинам по сравнению с предыдущей версией, а также уменьшает блики при использовании на улице.

Поддержка MagSafe позволяет использовать быструю беспроводную зарядку и совместимые аксессуары — от зарядных устройств до чехлов и креплений.

Спутниковые функции связи

Если устройство оказывается вне зоны покрытия сотовой сети и Wi-Fi, пользователи могут воспользоваться спутниковыми функциями Apple:

Emergency SOS через спутник

Roadside Assistance

Сообщения через спутник

Локатор через спутник

Эти возможности помогают оставаться на связи в критических ситуациях и расширяют сценарии использования смартфона вне городов.

Цвета, память и цена

iPhone 17e будет доступен в трех цветах с премиальным матовым покрытием:

Чёрный

Белый

Новый нежно-розовый

Предзаказ стартует 4 марта, а продажи начнутся 11 марта.

Базовая версия получит 256 ГБ встроенной памяти по цене от $599. Это в два раза больше стартового объёма памяти по сравнению с предыдущим поколением при сохранении той же начальной стоимости.