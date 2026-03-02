Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
2 марта 2026, 18:16 Читати українською

Apple представила новый iPhone 17e с чипом A19 и поддержкой MagSafe

Компания Apple официально представила iPhone 17e — более доступную, но при этом мощную модель в линейке iPhone 17. Новинка сочетает актуальный чип нового поколения, улучшенную камеру и расширенные возможности связи, сохраняя премиальные элементы дизайна, пишет Reuters.

Компания Apple официально представила iPhone 17e — более доступную, но при этом мощную модель в линейке iPhone 17.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Чип A19 и новый модем C1X

В основе устройства лежит новейший чип A19, обеспечивающий высокий уровень производительности в повседневных задачах, играх и работе с ИИ-функциями.

Смартфон получил и модем нового поколения C1X, разработанный Apple. По заявлению компании, он обеспечивает скорость передачи данных до двух раз выше по сравнению с модемом C1, использовавшимся в iPhone 16e.

iPhone 17e доступен в трех цветах с матовым покрытием.

Это означает более стабильное соединение, улучшенную работу в сетях 5G и меньшие задержки при потоковой передаче данных.

48 Мп Fusion-камера и 4K Dolby Vision

iPhone 17e оснащён 48-мегапиксельной камерой Fusion. Она поддерживает съёмку портретов нового поколения, а также запись видео в формате 4K Dolby Vision.

Благодаря технологии сенсорного кропа камера обеспечивает 2-кратный телеобъектив оптического качества — фактически предлагая две камеры в одном модуле без необходимости установки отдельного телеобъектива.

6,1-дюймовый Super Retina XDR и Ceramic Shield 2

Смартфон получил 6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR с защитным стеклом Ceramic Shield 2. По данным Apple, новое поколение покрытия обеспечивает в 3 раза лучшую устойчивость к царапинам по сравнению с предыдущей версией, а также уменьшает блики при использовании на улице.

Поддержка MagSafe позволяет использовать быструю беспроводную зарядку и совместимые аксессуары — от зарядных устройств до чехлов и креплений.

Спутниковые функции связи

Если устройство оказывается вне зоны покрытия сотовой сети и Wi-Fi, пользователи могут воспользоваться спутниковыми функциями Apple:

  • Emergency SOS через спутник
  • Roadside Assistance
  • Сообщения через спутник
  • Локатор через спутник

Эти возможности помогают оставаться на связи в критических ситуациях и расширяют сценарии использования смартфона вне городов.

Цвета, память и цена

iPhone 17e будет доступен в трех цветах с премиальным матовым покрытием:

  • Чёрный
  • Белый
  • Новый нежно-розовый

Предзаказ стартует 4 марта, а продажи начнутся 11 марта.

Базовая версия получит 256 ГБ встроенной памяти по цене от $599. Это в два раза больше стартового объёма памяти по сравнению с предыдущим поколением при сохранении той же начальной стоимости.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
