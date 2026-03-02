Multi от Минфин
2 марта 2026, 10:32

Свободное движение капитала по условиям ЕС: выдержит ли это гривна

В конце февраля Украина получила условия вступления в ЕС — пакет документов по каждой из переговорных глав, детализировавших перечень критериев, а также определивших их классификацию. Список критериев предполагает необходимость принятия ряда законов. И самое главное: эти законы должны получить одобрение ЕС. Полученные условия содержат согласованные ЕС критерии для Украины по кластерам 1,2,6 и касаются широкого круга вопросов: от правосудия и фундаментальных прав, свобод и безопасности до свободного движения рабочей силы, товаров и капиталов. О том, что будет с движением капитала в Украине, рассказал «Минфину» Владимир Гаркуша, старший партнер КАС Групп.

В конце февраля Украина получила условия вступления в ЕС — пакет документов по каждой из переговорных глав, детализировавших перечень критериев, а также определивших их классификацию.

Почему нам действительно нужно вступление в ЕС

Страны ЕС — главные доноры Украины во время войны, мощная политическая поддержка, убежище миллионов украинцев, нашедших убежище в Европе. Но для современной Украины, по-моему, главный смысл вступления Украины в ЕС в другом.

Имплементация норм европейского права, а также обязательный международный контроль за их исполнением является залогом изменений в администрировании общественно-экономических процессов в сфере судопроизводства, налоговой отрасли, предотвращении коррупции.

Это то, что тормозит развитие страны на протяжении всей истории независимости. Потому что сейчас Украина напоминает тихий райцентр, где у мэра, прокурора, судьи, главных налоговиков и полицейского есть одна фамилия и коттеджи в одном же городке в Испании.

Чем грозит отмена всех ограничений для капитала сейчас

Итак, что должна сделать Украина по обеспечению свободного движения капитала? Согласно ему, Украина на момент присоединения к ЕС должна отменить все имеющиеся ограничения. Откровенно говоря, мысли не имею как это можно сделать в современных условиях.

Движение капиталов — это процесс перемещения денежных ресурсов (денежных средств, ценных бумаг, инвестиций) меж субъектами, отраслями либо странами. В нашем случае ЕС-Украина еще предстоит добавить «свободный и без ограничений».

Но существующее законодательство Украины содержит множество ограничений, вызванных не простой экономической ситуацией еще до войны, а тем более сейчас. Например: глобальное ограничение иностранных платежей по экспортно-импортным контрактам и дискриминационный валютный контроль, невозможность выплат процентов и дивидендов в валюте, ограничение купли-продажи ценных бумаг в валюте.

Еще можно добавить «официальный курс НБУ», лимиты на покупку валюты, особые условия сделок в частично конвертируемых валютах 2-й категории и многое другое. И если вопрос чрезмерного административного вмешательства можно отрегулировать в законодательном процессе, то снятие всех ограничений на валютном рынке приведет к непредсказуемым последствиям.

Что конкретно должно сделать Украина

ЕС ставит условие привести в соответствие законодательство Украины к правилам ЕС в сфере платежей, в частности, в отношении платежных услуг на внутреннем рынке (Директива о платежных услугах), трансграничных платежей и правил Единой зоны платежей в евро (SEPA), а также показать способность к полному выполнению этих требований на момент вступления.

Директива ЕС о платежных услугах 2 (PSD2, 2015/2366/EU) регулирует цифровые платежи, направленные на повышение безопасности, конкуренции и инноваций и строгую аутентификацию клиентов (SCA). Украина уже имплементировала большинство норм PSD2 в Законе «О платежных услугах».

Так, с 2025 года для украинских поставщиков услуг действуют обновленные правила регулирования капитала и авторизации. А еще у нас есть наше бинго! — monobank и «Действие», которые имеют уровень инновационной цифровизации услуг и аутентификации клиентов (совместно «Действие» — monobank), которые не имеют подавляющее большинство стран ЕС.

Что касается SEPA (проект ЕС для осуществления быстрых, безопасных и дешевых безналичных переводов в евро, в том числе за границу, с помощью одного банковского счета IBAN), то здесь есть моменты.

С одной стороны, по состоянию на февраль 2026 года комитет Верховной Рады подготовил для принятия законопроект № 14327, который создает правовую основу для присоединения Украины к SEPA, а НБУ уже перевел систему электронных платежей на международный стандарт ISO 20022. Но нужно вспомнить, что SEPA еще называют «финансовым безвизом», введение

Еще такое требование: «Украина должна иметь полное согласование с правилами ЕС по предотвращению отмывания денег и финансированию терроризма (в частности, Директиве о борьбе с отмыванием денег, Регламента о борьбе с отмыванием денег и Регламента о переводе средств). Украина должна продемонстрировать достаточную административную способность и стандарты добродетели для надлежащего внедрения и соблюдения законодательства и обязательств по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, а также добиться ощутимого прогресса в создании надежной репутации.»

Что касается «согласований правил», то здесь вопросов нет. Украина приняла правила, вступила, присоединилась и т. д. ко всему только можно, что касается этого требования. Например:

  • Украина приняла все стандарты FATF (Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег);
  • отдельно приняты стандарты Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), охватывающие еще и криптоактивы;
  • Украина участвует в CRS (автоматический обмен финансовой и налоговой информацией);
  • присоединилась к FATCA, предусматривающая обмен информацией между налоговыми органами Украины и США.

Что касается «достаточной административной способности, стандартов добродетели для надлежащего внедрения и соблюдения законодательства», то у Украины есть НАБУ, БЭБ и Госфинмониторинг. В этом случае маленькая деталь, первые два учреждения часто упоминаются в информационных каналах как инструменты решения частных экономических или политических вопросов. Отдельно по Госфинмониторингу. К его руководителю, Филиппу Пронину, есть вопросы со стороны НАПК и расследования от НАБУ.

Результатов расследований пока нет, как не имеет результатов и от многочисленных заграничных служебных командировок руководителя Госфинмониторинга. Например, на пленарные заседания FATF в Париже, где, из-за пассивной позиции Украины в этой организации, никаких новых заявлений о внесении россии в «черный список» FATF не было.

Таким образом, у нас есть понятные и реальные условия вступления в ЕС, по крайней мере в части свободного движения капитала. Есть положительная динамика в законодательном процессе, технологиях. Существуют существенные законодательные ограничения валютного рынка и международных транзакций, объективных в состоянии военной экономики. Возможно, наши европейские менторы примут этот факт во внимание и требования будут скорректированы.

Источник: Минфин
