В Варшаве из-за бума спроса откроют автохаб для миллионеров: Rolls-Royce, Aston Martin и McLaren

В Варшаве на ул. Ostrobramskiej построят большой современный комплекс премиальных автосалонов. Он будет готов в 2027 году, пишет The Warsaw.

Спрос на люкс растет

«В связи со значительным ростом спроса на автомобили, изменением требований представляемых марок, а также с желанием вывести обслуживание на новый уровень, мы решили построить комплекс из трех новых салонов вместе с сервисной инфраструктурой», — заявил совладелец компании Auto Fus Group Томаш Фус.

Сколько продано люксовых авто в Польше

В 2025 году в Польше было продано 24 автомобиля Rolls-Royce. Это на 25% больше, чем годом ранее. При этом во всем мире марка продала 5664 машины, называемые одним из лучших результатов в ее истории.

В Auto Fus Group говорят, что в Польше спрос на Rolls-Royce и Aston Martin (также известный как «авто Джеймса Бонда») тоже был рекордным, но официальных цифр, однако, не раскрывают.

Покупателям таких машин приходится ждать. Срок выполнения заказа составляет от 12 до 15 месяцев.