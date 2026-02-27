Multi от Минфин
27 февраля 2026, 11:35 Читати українською

ИИ заменяет людей: компания Джека Дорси Block увольняет 40% персонала

Финтех-корпорация Block (материнская компания платежных сервисов Square, Cash App и Afterpay) приняла решение о беспрецедентном сокращении штата на 40%, уволив более 4 тысяч сотрудников. Главной причиной массовых увольнений стало внедрение «интеллектуальных инструментов» (искусственного интеллекта), позволяющих значительно автоматизировать рабочие процессы. Об этом сообщает CNN.

Финтех-корпорация Block (материнская компания платежных сервисов Square, Cash App и Afterpay) приняла решение о беспрецедентном сокращении штата на 40%, уволив более 4 тысяч сотрудников.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Оптимизация ради скорости, а не спасение от кризиса

После волны увольнений в компании останется чуть менее 6 тысяч сотрудников. Основатель и генеральный директор Block Джек Дорси заверил, что сокращения не являются признаком финансовых проблем. В своем посте в социальной сети X он подчеркнул: «наш бизнес силен… валовая прибыль продолжает расти».

Решение продиктовано исключительно стремлением повысить эффективность благодаря новейшим технологиям. В письме к акционерам Дорси объяснил свою логику так: «Значительно меньшая команда, используя инструменты, которые мы создаем, может делать больше и лучше. А возможности интеллектуальных инструментов растут с каждой неделей».

Это же мнение поддержала и финансовый директор Block Амрита Ахуджа, отметив в финансовом отчете: «Мы видим возможность двигаться быстрее с меньшими, высокоталантливыми командами, используя искусственный интеллект для автоматизации большего объема работы».

Возвращение к допандемическим масштабам

Как и многие другие технологические гиганты, Block чрезмерно расширил свой штат во время пандемии, пытаясь удовлетворить спрос на онлайн-услуги. Для сравнения: в конце 2019 года в компании работало 3835 человек, тогда как накануне увольнений эта цифра превышала 10 тысяч. Похожую тенденцию наблюдала и корпорация Meta, которая за два года почти удвоила количество персонала.

Дорси решил провести сокращение одномоментно. По его словам, он выбрал честный путь и действовал решительно, вместо того, чтобы «сокращать постепенно в течение месяцев или лет». Компания предложила работникам существенные компенсации:

  • выходное пособие за 20 недель или более (в зависимости от стажа);
  • дополнительную выплату в размере 5000 долларов;
  • оплату медицинского страхования на шесть месяцев;
  • право на акции, вступающие в силу до конца мая;
  • возможность оставить себе корпоративную технику.

Инвесторы встретили новость о резком сокращении расходов с энтузиазмом — после объявления акции Block взлетели на 24%.

Глобальный тренд технологического сектора

Основатель Block убежден, что его компания просто действует на опережение, в то время как другие игроки рынка отстают. «Я думаю, что большинство компаний опаздывают. В течение следующего года, я верю, большинство компаний придут к такому же выводу и сделают подобные структурные изменения. Я предпочел бы добраться туда честно и на наших собственных условиях, чем быть вынужденным делать это реактивно», — написал он.

Слова Дорси отражают общее настроение среди руководителей технологических компаний. Только за последний год такие гиганты, как Amazon, Meta, Microsoft и Verizon, провели масштабные сокращения, частично связанные с переходом на ИИ. Осенью в Amazon заявляли, что нуждаются в «меньшем количестве уровней», чтобы «работать как можно быстрее», назвав ИИ «самой трансформационной технологией, которую мы видели со времен появления интернета».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Pablito
Pablito
27 февраля 2026, 12:53
#
А через пару місяців довбні будуть гарячково набирати людей назад.
+
0
Skeptik777
Skeptik777
27 февраля 2026, 13:21
#
Так у платіжного сервісу 80% персоналу то служба підтримки. Замінять колцентр на робота Свєту і все. Клієнти потікають.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
27 февраля 2026, 14:10
#
Людям потрібно масово ігнорити такі компанії та їх продукцію чи послуги.
