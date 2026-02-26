Multi от Минфин
українська
Сменить язык на українська

26 февраля 2026, 18:16 Читати українською

НБУ готовит к выпуску обновленную купюру номиналом в 100 гривен

В 2026 году Национальный банк планирует выпустить обновленную купюру номиналом в 100 гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Департамента денежного обращения НБУ Олега Проходы в эфире телемарафона.

В 2026 году Национальный банк планирует выпустить обновленную купюру номиналом в 100 гривен.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно о купюре

По его словам, еще в августе 2024 года НБУ приступил к выпуску модифицированных банкнот. У них дополненный дизайн — на банкнотах разместили лозунгом современной Украины «Слава Украине! Героям слава!»

«В обращение ввели банкноты номиналом 50 гривен, 500 гривен, 1000 гривен. В прошлом году появились модифицированные банкноты 20 гривен, а со вчерашнего дня, с 25 февраля, в рамках планового выпуска мы выпустили 200 гривен модифицированных с этим лозунгом», — отметил он.

Вместе с тем, добавил Проход, другие элементы дизайна и защиты банкнот не изменились. Также остались неизменными описания и изображения.

«Кстати, в скором времени мы завершим этот процесс и выпустим в обращение и модифицированные 100 гривен в этом году. Об этом сообщим дополнительно», — отметил чиновник.

Также, по словам Проходы, НБУ изучает и внедряет мировой опыт по разработке дизайна и защиты. Некоторые решения уже появляются на банкнотах.

«Кстати, модифицированные находящиеся в обращении банкноты номиналом 20 и 50 гривен мы залоковали, то есть они уже будут служить дольше и в обращении будут находиться дольше», — заверил он.

Напомним

Ранее Минфин писал, что Национальный банк Украины выпустит обновленные банкноты номиналом 200 гривен. Они появятся в обращении с 25 февраля в рамках планового выпуска.

Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
+15
lider2000
lider2000
26 февраля 2026, 18:22
#
2.5 ye
