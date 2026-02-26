К закрытию межбанка в четверг, 26 февраля, курс доллара упал на 7 копеек в покупке и продаже, евро подешевело на 10 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже.
Доллар и евро подешевели на межбанке
|
Открытие 26 февраля
|
Закрытие 26 февраля
|
Изменения
|
43,24/43,27
|
43,17/43,20
|
7/7
|
51,10/51,11
|
51,00/51,02
|
10/9
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,00−43,49 грн. Евро покупают за 50,75 грн., а продают за 51,34 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,21−43,25, евро — 51,15−51,28 грн.
