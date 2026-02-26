Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
26 февраля 2026, 19:44

Deutsche Bank запустил стейблкоин с привязкой к швейцарскому франку

Платформа AllUnity крупнейшего по размеру активов немецкого банка Deutsche Bank запустила стейблкоин с привязкой к швейцарскому франку. Токен CHFAU работает на блокчейне Эфириума. Об этом пишет Сointelegraph.

Платформа AllUnity крупнейшего по размеру активов немецкого банка Deutsche Bank запустила стейблкоин с привязкой к швейцарскому франку.

Кому доступен

Стейблкоин доступен только корпоративным и профессиональным инвесторам через платформу AllUnity Mint, но эмитент обещает расширить CHFAU на другие сети.

В основном новый токен предназначен для корпоративных платежей. Сейчас платформа договаривается о листинге стейблкоина с криптобиржами, сообщил генеральный директор AllUnity Александр Хептнер.

Это как минимум четвертый стейблкоин, привязанный к швейцарскому франку, показывает сервис DefiLlama.

Запущенный в 2023 году Frankencoin (ZCHF) используется в основном для расчетов в Швейцарии и поддерживается некоммерческой ассоциацией Frankencoin. Его капитализация = $35 млн. Менее популярны VNX Swiss Franc (VCHF) и Hedera Swiss Franc (HCHF) с совокупной капитализацией $3,6 млн.

Для сравнения, у самого популярного долларового стейблкоина USDT — $183 млрд. Еще один стейблкоин к франку, CryptoFranc (XCHF), и вовсе был закрыт из-за недостаточного спроса.

В июле AllUnity выпустила стейблкоин EURAU с привязкой к евро, но более чем за полгода капитализация проекта выросла только до $1,2 млн.

По информации CoinGecko, это 16‑е место из 22-х среди стейблкоинов с привязкой к европейской валюте. Лидер в этой категории — EURC компании Circle с капитализацией $459 млн.

При этом дочерняя структура Deutsche Bank так и не смогла расширить EURAU на большое количество популярных площадок: из крупных публичных централизованных биржах токен есть только на Bullish (суточный объем торгов $2,4 млрд, 11-ое место), а из децентрализованных — на Aerodrome (объем $14,1 млн, 61 место).

Стейблкоин также доступен на платформах Bitpanda, Rulematch и WAWEX. AllUnity основана в начале 2024 года для эмиссии регулируемых стейблкоинов. Это совместный бизнес Deutsche Bank, маркет‑мейкера Flow Traders и криптокомпании Galaxy Digital.

В конце прошлого года группа крупнейших междунаровных банков, куда вошел Deutsche Bank, объявила о начале работы над собственным стейблкоином, который должен стать «убийцей USDT».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
