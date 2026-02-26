Deutsche Bank запустил стейблкоин с привязкой к швейцарскому франку

Платформа AllUnity крупнейшего по размеру активов немецкого банка Deutsche Bank запустила стейблкоин с привязкой к швейцарскому франку. Токен CHFAU работает на блокчейне Эфириума. Об этом пишет Сointelegraph.

Кому доступен

Стейблкоин доступен только корпоративным и профессиональным инвесторам через платформу AllUnity Mint, но эмитент обещает расширить CHFAU на другие сети.

В основном новый токен предназначен для корпоративных платежей. Сейчас платформа договаривается о листинге стейблкоина с криптобиржами, сообщил генеральный директор AllUnity Александр Хептнер.

Это как минимум четвертый стейблкоин, привязанный к швейцарскому франку, показывает сервис DefiLlama.

Запущенный в 2023 году Frankencoin (ZCHF) используется в основном для расчетов в Швейцарии и поддерживается некоммерческой ассоциацией Frankencoin. Его капитализация = $35 млн. Менее популярны VNX Swiss Franc (VCHF) и Hedera Swiss Franc (HCHF) с совокупной капитализацией $3,6 млн.

Для сравнения, у самого популярного долларового стейблкоина USDT — $183 млрд. Еще один стейблкоин к франку, CryptoFranc (XCHF), и вовсе был закрыт из-за недостаточного спроса.

В июле AllUnity выпустила стейблкоин EURAU с привязкой к евро, но более чем за полгода капитализация проекта выросла только до $1,2 млн.

По информации CoinGecko, это 16‑е место из 22-х среди стейблкоинов с привязкой к европейской валюте. Лидер в этой категории — EURC компании Circle с капитализацией $459 млн.

При этом дочерняя структура Deutsche Bank так и не смогла расширить EURAU на большое количество популярных площадок: из крупных публичных централизованных биржах токен есть только на Bullish (суточный объем торгов $2,4 млрд, 11-ое место), а из децентрализованных — на Aerodrome (объем $14,1 млн, 61 место).

Стейблкоин также доступен на платформах Bitpanda, Rulematch и WAWEX. AllUnity основана в начале 2024 года для эмиссии регулируемых стейблкоинов. Это совместный бизнес Deutsche Bank, маркет‑мейкера Flow Traders и криптокомпании Galaxy Digital.

В конце прошлого года группа крупнейших междунаровных банков, куда вошел Deutsche Bank, объявила о начале работы над собственным стейблкоином, который должен стать «убийцей USDT».