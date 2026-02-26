Лекарство должно быть доступным для всех. Правительство продолжает комплекс мер, который позволит повысить прозрачность цен и позволит людям выбирать самый выгодный вариант. Об этом заявила Премьер-министр Юлия Свириденко.
Не переплачивать за бренд: в е-рецепте появятся более дешевые аналоги лекарств
Самые дешевые варианты
Глава Правительства сообщила, что теперь вместе е-рецептом появится информация о трех самых дешевых вариантах нужного лекарства в Национальном каталоге цен. Эта функция будет доступна в виде QR-кода на бумажной памятке к е-рецепту, которую можно получить у врача.
«Это поможет выбрать лекарство в соответствии со своим бюджетом и не доплачивать за бренд. В каталоге вы увидите все доступные препараты с тем же действующим веществом, дозировкой и формой выпуска, а также три варианта препаратов по самой низкой цене. По меньшей мере, один из этих вариантов обязательно должен быть в наличии в любой аптеке», — подчеркнула Свириденко.
На первом этапе такая возможность доступна для однокомпонентного рецептурного лекарства в форме таблеток и капсул, которые покупаются за собственные средства. В дальнейшем решение будет масштабироваться на других препаратах.
Национальный каталог содержит предельные цены, то есть аптеки не могут продавать лекарства дороже этой цены.
