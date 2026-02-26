Национальный банк Украины установил на 27 февраля 2026 официальный курс гривны на уровне 43,2081 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс гривны на 3 копейки.
НБУ определил, каким будет курс доллара и евро в пятницу
Курс доллара
В пятницу НБУ установил такой курс доллара: 43,20 грн. Это на 3 копейки меньше, чем в четверг (43,24).
Исторический максимум доллара: 43,41 (19.01.26).
Курс евро
В то же время курс евро на пятницу был установлен на отметке — 51,02 грн, что на 8 копеек больше, чем в четверг (50,96).
Исторический максимум евро: 51,25 (11.02.26).
Источник: Минфин
