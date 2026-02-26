OKX запускает бессрочные фьючерсы на акции

OKX , одна из ведущих мировых криптовалютных платформ, объявляет о запуске бессрочных фьючерсов на акции крупнейших технологических корпораций, включая Tesla (TSLA) и Amazon (AMZN). Новый инструмент открывает трейдерам круглосуточный доступ к глобальным фондовым рынкам непосредственно с криптовалютного аккаунта без регистрации на традиционных биржах.

Единый аккаунт — максимальная эффективность капитала

Единое обеспечение. Весь криптовалютный пользовательский портфель — BTC, ETH, USDT и другие активы — автоматически служит залогом для торговли фьючерсами на акции.

Без лишних переводов. Трейдерам больше не нужно распределять средства между разными платформами — все управление сосредоточено в одном интерфейсе приложения ОКХ.

Мгновенное исполнение. Открытие и закрытие позиций происходит в несколько кликов в знакомой торговой среде OKX.

Торговля без ограничений по времени

Доступ 24/7. В отличие от традиционных фондовых бирж, торговля на OKX доступна круглосуточно и без выходных.

Реакция на новости в реальном времени. Пользователи могут открывать позиции мгновенно в ответ на корпоративные события и макроэкономические новости, даже когда американские площадки закрыты.

Гибкость позиций и кредитное плечо

Лонг и шорт. Механизм бессрочных фьючерсов позволяет зарабатывать как на росте, так и на падении котировок.

Плечо до 5x. Трейдеры могут увеличивать эффективный размер позиции, используя встроенный механизм кредитного плеча.

Широкий спектр стратегий. Инструмент подходит как для краткосрочных спекулятивных сделок, так и для долгосрочных инвестиционных идей.

Выгодные условия торговли

Конкурентные спреды. Благодаря глубокой ликвидности платформы пользователи получают узкие спреды даже в периоды повышенной волатильности.

Низкие комиссии. OKX предлагает одни из самых низких торговых комиссий на рынке — без скрытых затрат и дополнительных сборов.

Прозрачное ценообразование. Все расходы по сделке отражаются заранее, что позволяет точно планировать торговую стратегию.

Развитие линейки деривативов

Деривативы на драгоценные металлы. Ранее OKX уже запустила фьючерсы на золото и серебро, получившие положительный отклик от сообщества.

Новые акции и секторы. В ближайшее время платформа планирует расширить список доступных инструментов, добавив фьючерсы на акции компаний из других отраслей. Подробности будут объявлены впоследствии.

О компании OKX

OKX — это технологическая компания, которой доверяют более 100 миллионов пользователей по всему миру. Мы строим децентрализованное будущее, делая мир более доступным для торговли, прозрачным и взаимосвязанным. Применение OKX известно как один из самых быстрых и надежных в мире, с его помощью уже были проведены соглашения на триллионы долларов.