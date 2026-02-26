Что будет с курсом доллара и евро в Украине с 26 февраля по 4 марта?
Продают валюту ради ОВГЗ? Что происходит на рынке (видео)
В новом выпуске разбираем ключевые факторы, определяющие ситуацию на валютном рынке: завершение отчетного месяца, поведение импортеров энергоносителей, объемы интервенций НБУ и активность населения перед новыми размещениями ОВГЗ.
Конец февраля традиционно повышает напряжение на межбанке — бизнес закрывает отчетность, растут объемы сделок, а регулятору приходится активнее сглаживать дисбалансы.
Сможет ли НБУ удержать доллар в заявленном коридоре? Сколько резервов может быть израсходовано на этой неделе? И какие уровни следует учитывать тем, кто покупает или продает валюту — смотрите в новом прогнозе.
Источник: Минфин
