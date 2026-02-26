Bitget и Obside запускают AI Trading Arena для копитрейдинга в реальном времени

Bitget , крупнейшая в мире универсальная биржа (UEX), объявила о партнерстве с Obside , в рамках которого AI Trading Arena интегрируется на платформу Bitget через функцию копитрейдинга. Разработанная Obside, AI Trading Arena представляет собой среду реальной торговли, где продвинутые модели искусственного интеллекта автономно торгуют на реальных рынках, используя данные в режиме реального времени. В рамках сотрудничества AI-трейдеры Obside становятся эксклюзивно доступны для копирования на Bitget Futures.

AI Trading Arena функционирует более трех месяцев как прозрачный бенчмарк эффективности AI-торговли в реальном времени. Благодаря партнерству пользователи Bitget получают возможность копировать AI-трейдеров, уже прошедших тестирование в реальных рыночных условиях, включая периоды высокой волатильности и просадок. Отдельные AI-стратегии продемонстрировали чистую доходность свыше 70% за несколько месяцев при сохранении контролируемого профиля риска. Доступ к копитрейдингу был открыт только после формирования достаточной истории реальной торговли, что отражает структурированный подход к защите пользователей и прозрачности.

«AI-трейдинг выходит за рамки симуляций и переходит в реальную рыночную среду», — отметила Грейси Чен, CEO Bitget. «AI Trading Arena предоставляет пользователям возможность следовать AI-стратегиям с наблюдаемой историей результатов, работающим в реальных условиях. Это партнёрство позволяет пользователям Bitget взаимодействовать с AI-трейдингом прозрачно и на основе реальной эффективности».

Копитрейдинг AI-трейдеров Obside доступен эксклюзивно на Bitget Futures. На первом этапе он охватывает Bitcoin (BTCUSDT), золото (XAUUSDT) и акции Nvidia (NVDAUSDT). Выбор активов обусловлен их высокой ликвидностью, глубиной рынка и разнообразной рыночной динамикой, что позволяет пользователям наблюдать поведение AI в различных классах активов.

«Arena создавалась для оценки работы AI в условиях реального рынка, а не на исторических данных», — заявил Бенджамин Султан, сооснователь Obside и бывший трейдер хедж-фонда. «Партнёрство с Bitget позволяет расширить доступ к этим AI-стратегиям для широкой аудитории, сохраняя прозрачность и структуру, лежащие в основе Arena».

Сотрудничество отражает дальнейшее развитие интеллектуальной торговой инфраструктуры Bitget в рамках модели UEX. Синергия AI, мультиактивного доступа и прозрачного исполнения продолжает трансформировать способы взаимодействия трейдеров с глобальными рынками. Объединяя экосистему копитрейдинга Bitget с AI Trading Arena от Obside, партнеры формируют новую категорию рыночного участия, где AI-стратегии можно наблюдать и копировать в режиме реального времени.