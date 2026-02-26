Bitget и Obside запускают AI Trading Arena для копитрейдинга в реальном времени

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 февраля 2026, 12:45 Читати українською

Bitget и Obside запускают AI Trading Arena для копитрейдинга в реальном времени

Bitget, крупнейшая в мире универсальная биржа (UEX), объявила о партнерстве с Obside, в рамках которого AI Trading Arena интегрируется на платформу Bitget через функцию копитрейдинга. Разработанная Obside, AI Trading Arena представляет собой среду реальной торговли, где продвинутые модели искусственного интеллекта автономно торгуют на реальных рынках, используя данные в режиме реального времени. В рамках сотрудничества AI-трейдеры Obside становятся эксклюзивно доступны для копирования на Bitget Futures.

Bitget, крупнейшая в мире универсальная биржа (UEX), объявила о партнерстве с Obside, в рамках которого AI Trading Arena интегрируется на платформу Bitget через функцию копитрейдинга.

AI Trading Arena функционирует более трех месяцев как прозрачный бенчмарк эффективности AI-торговли в реальном времени. Благодаря партнерству пользователи Bitget получают возможность копировать AI-трейдеров, уже прошедших тестирование в реальных рыночных условиях, включая периоды высокой волатильности и просадок. Отдельные AI-стратегии продемонстрировали чистую доходность свыше 70% за несколько месяцев при сохранении контролируемого профиля риска. Доступ к копитрейдингу был открыт только после формирования достаточной истории реальной торговли, что отражает структурированный подход к защите пользователей и прозрачности.

«AI-трейдинг выходит за рамки симуляций и переходит в реальную рыночную среду», — отметила Грейси Чен, CEO Bitget. «AI Trading Arena предоставляет пользователям возможность следовать AI-стратегиям с наблюдаемой историей результатов, работающим в реальных условиях. Это партнёрство позволяет пользователям Bitget взаимодействовать с AI-трейдингом прозрачно и на основе реальной эффективности».

Копитрейдинг AI-трейдеров Obside доступен эксклюзивно на Bitget Futures. На первом этапе он охватывает Bitcoin (BTCUSDT), золото (XAUUSDT) и акции Nvidia (NVDAUSDT). Выбор активов обусловлен их высокой ликвидностью, глубиной рынка и разнообразной рыночной динамикой, что позволяет пользователям наблюдать поведение AI в различных классах активов.

«Arena создавалась для оценки работы AI в условиях реального рынка, а не на исторических данных», — заявил Бенджамин Султан, сооснователь Obside и бывший трейдер хедж-фонда. «Партнёрство с Bitget позволяет расширить доступ к этим AI-стратегиям для широкой аудитории, сохраняя прозрачность и структуру, лежащие в основе Arena».

Сотрудничество отражает дальнейшее развитие интеллектуальной торговой инфраструктуры Bitget в рамках модели UEX. Синергия AI, мультиактивного доступа и прозрачного исполнения продолжает трансформировать способы взаимодействия трейдеров с глобальными рынками. Объединяя экосистему копитрейдинга Bitget с AI Trading Arena от Obside, партнеры формируют новую категорию рыночного участия, где AI-стратегии можно наблюдать и копировать в режиме реального времени.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 15 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами