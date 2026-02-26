Multi от Минфин
Apple вернет цвет Sierra Blue в линейке новых iPhone 18 Pro

Apple вернет цвет Sierra Blue в линейке новых iPhone 18 Pro — об этом сообщают инсайдеры.

Apple вернет цвет Sierra Blue в линейке новых iPhone 18 Pro — об этом сообщают инсайдеры.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЦвет Sierra Blue возвращаетсяКрасный — как премиальный цвет для iPhoneПо словам Марка Гурмана из Bloomberg, Apple уже обдумывает, каким будет следующий премиальный цвет для своих моделей iPhone Pro.

Цвет Sierra Blue возвращается

Красный — как премиальный цвет для iPhone

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, Apple уже обдумывает, каким будет следующий премиальный цвет для своих моделей iPhone Pro. Хотя мы не ожидаем анонсов iPhone 18 до конца этого года, Гурман сообщил, что «красный цвет является новым флагманским цветом, тестируемым для следующих iPhone Pro».

Гурман добавил, что ходили слухи о фиолетовых и коричневых оттенках, но предположил, что это могут быть просто разные оттенки основного красного цвета. Красный цвет, безусловно, отличается от привычной палитры Apple, состоящей из более сдержанных оттенков, но компания может пытаться продолжить успех своего более яркого варианта Cosmic Orange, способствующего росту продаж в Китае.

Яркий оранжевый вариант неофициально переименован в Hermès orange среди поклонников и становится своеобразным символом статуса на китайских рынках. С красным цветом как потенциальным фаворитом среди цветов следующего iPhone Pro Apple может увеличить продажи в Китае, особенно учитывая, что этот цвет считается счастливым в китайской культуре.

Однако это не первый случай, когда Apple предлагает красный iPhone. Ранее Apple выпускала iPhone в глубоких красных оттенках в сотрудничестве с Product Red, последними доступными моделями были iPhone SE, iPhone 14 и iPhone 14 Plus.

С другой стороны, Гурман сообщил, что Apple будет действовать гораздо осторожнее, когда речь идет о слухах о сложном iPhone, следуя своим базовым оттенкам.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
