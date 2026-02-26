Семь хардфорков Ethereum к 2029 году и падение капитализации USDT: что нового на крипторынку

Масштабный план Ethereum: к 2029 году сеть пройдет через семь хардфорков

Исследователь Ethereum Foundation Джастин Дрейк представил среднюю дорожную карту развития сети. Согласно документу, в ближайшие годы главный альтокоин ждет серия регулярных обновлений, которые будут выходить каждые полгода.

Дрейк подчеркнул, что этот план не окончательный прогноз, а служит инструментом координации для сообщества в духе «акселерационизма».

Дорожная карта построена на «звездной» схеме наименований. Пока только два этапа, запланированные на 2026 год, имеют официальные названия:

Glamsterdam (первая половина 2026 года);

Hegota (вторая половина 2026 года).

Следующие пять апгрейдов к 2029 году пока имеют рабочие обозначения. Интересно, что разработчики рассматривают возможность привлечения искусственного интеллекта, чтобы ускорить график и сократить интервалы между хардфорками.

Ethereum стремится радикально улучшить свои технические характеристики по нескольким направлениям:

Скорость L1: Достижение мгновенной финализации транзакций и сокращение времени слота до минимума.

Пропускная способность L1 (до 10 000 TPS): Использование технологии zkEVM и создание доказательств в реальном времени.

Пропускная способность L2 (до 10 млн. TPS): Внедрение механизмов выборки доступности данных (DAS), что позволит сетям второго уровня масштабироваться до невероятных объемов.

Квантовая защита: использование криптографии на основе хэш-функций для защиты от будущих квантовых компьютеров.

Конфиденциальность: создание встроенных инструментов для частных переводов ETH непосредственно на первом уровне.

Джастин Дрейк пообещал обновлять strawmap ежеквартально, адаптируя ее к новым исследованиям и отзывам сообщества.

«Это приглашение посмотреть на обновление протокола целостно», — подытожил эксперт.

Тревожный сигнал для крипторынка: капитализация USDT падает два месяца подряд впервые за четыре года

Самый крупный стейблкоин мира, Tether (USDT), демонстрирует редкую отрицательную динамику. В феврале 2026 года его рыночная капитализация снизилась до $183,6 млрд, что на 0,8% меньше по сравнению с январем. Это уже второе месячное сокращение показателя подряд — подобная тенденция не наблюдалась со времен криптозимы 2022 года. Об этом свидетельствуют данные TradingView.

Снижение объемов USDT началось еще на рубеже года:

Январь 2026 г.: падение на 1% (с $187 млрд до $185,17 млрд).

Февраль 2026: дальнейшее проседание до $183,6 млрд.

Последнее длительное падение капитализации фиксировали летом 2022 года после краха экосистемы Terra (UST). Тогда рынок сжался значительно сильнее (на 8−11% в месяц) из-за паники и жесткого давления регуляторов.

Аналитики рассматривают капитализацию стейблкоинов как главный индикатор топлива на рынке. Сокращение предложения USDT свидетельствует о том, что ликвидность вымывается, а инвесторы выходят в фиат.

«Стейблкоины — это топливо, питающее крипторынки. Когда оно заканчивается, все замедляется», — объясняет аналитика BTC Markets Рэйчел Лукас.

Особое внимание привлекла активность эмитента 10 февраля. Сервис Whale Alert зафиксировал сжигание сразу 3,5 млрд. USDT. Пользователи и эксперты называют это одним из самых масштабных изъятий актива из обращения, что является четким признаком пессимистических настроений среди крупных игроков.

Биткоин-резерв США под угрозой: правительство может потерять 30% запасов из-за дела Bitfinex

Ведущий аналитик K33 Research Ветле Лунде предупредил о возможном существенном сокращении государственных криптоактивов США. Причиной является завершение судебного разбирательства по излому биржи Bitfinex. Если суд примет решение в пользу потерпевших, американские резервы могут уменьшиться на 94 643 BTC.

В настоящее время власти США контролируют в общей сложности 328 372 BTC. Конфискованные активы Bitfinex составляют около 30% от этой суммы. Эти биткоины были изъяты у хакера Ильи Лихтенштейна и его супруги Хезер Морган, которых в ноябре 2024 года осудили за отмывание украденных средств.

Закон о стратегических крипторезервах США предусматривает возврат активов идентифицированным жертвам. Поскольку Bitfinex официально признана пострадавшей стороной, правительство обязано рассмотреть вопрос возвращения монет.

Стремительный рост цены биржевого токена LEO (актива Bitfinex) является прямым сигналом того, что инвесторы верят в возврат средств.

Биржа ранее пообещала, как только она получит монеты, 80% от суммы будет направлено на выкуп и сжигание LEO в течение 1,5 года.

По расчетам Лунде, справедливая стоимость токена при курсе BTC в $65 000 должна составлять около $5 млрд. Однако сейчас рынок оценивает его в $8 млрд, закладывая в цену будущий дефицит из-за сжигания.

Вокруг возвращения активов развернулась юридическая борьба:

Bitfinex: компания претендует на возвращение монет как единственная корпоративная жертва.

Позиция бывших клиентов: часть пользователей утверждает, что они являются прямыми жертвами излома и должны получить индивидуальные компенсации.

Пока суд не поставит точку в споре между структурой биржи и ее бывшими вкладчиками, монеты остаются замороженными на кошельках правительства США. Однако юридическое давление на передачу активов растет, что подвергает сомнению долгосрочную целостность американского «биткоин-портфеля».

Tether инвестирует $200 млн в маркетплейс Whop: стейблкоины станут основой экономики авторов

Эмитент крупнейшего стэйблкоина USDT, компания Tether, объявила о стратегическом приобретении доли в онлайн-платформе Whop. Соглашение стоимостью $200 млн состоялось при оценке маркетплейса в $1,6 млрд и превратить его в мощный финансовый хаб для цифровых создателей.

Whop — это глобальная площадка, где разработчики софта и авторы контента продают подписки, доступ к закрытым группам в Telegram или Discord и другие цифровые товары.

Аудитория: более 18,4 млн. пользователей.

Доходы авторов: суммарно участники платформы уже заработали $3 млрд.

Динамика: объем транзакций стабильно растет на 25% ежемесячно.

Главной особенностью партнерства станет интеграция инструментов WDK (Wallet Development Kit) от Tether. Это позволит:

Мгновенные выплаты: авторы из Латинской Америки, Азии и Европы смогут получать заработанные средства в USDT и USAT, минуя медленные и дорогостоящие банковские переводы.

Некастодиальный банкинг: на базе платформы создадут «банковский слой», где пользователи смогут пользоваться DeFi-инструментами (кредитование и ссуды), сохраняя полный контроль над своими средствами.

ШИ для заработка: часть инвестиций будет направлена на разработку инструментов искусственного интеллекта для автоматизации доходов авторов.

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино подчеркнул, что эта инвестиция является частью плана по поддержке реальной цифровой экономики.

«Благодаря WDK, пользователи Whop получат быстрые глобальные платежи и надежные финансовые инструменты. Мы создаем инфраструктуру, способную масштабироваться на миллиарды людей», — отметил Ардоино.

Благодаря полученному капиталу Whop планирует масштабную экспансию на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Европы, укрепляя финансовую независимость миллионов цифровых предпринимателей по всему миру.