Курс валют в четверг: евро незначительно подорожал в банках

В четверг, 26 февраля, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро не изменился в покупке и прибавил 6 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке потерял 6 копеек, а в продаже 3 копейки. Евро прибавил 2 копейки в покупке и 7 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,00−43,49 грн. Евро покупают за 50,75 грн, а продают за 51,40 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,15−43,22, евро — 51,17−51,35 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,24−43,27 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,10−51,11 грн/евро.

