С 2024 года доллар частично утратил свою роль актива-убежища, однако ING отмечает отсутствие глобального снижения спроса на американскую валюту, сообщается в отчете агентства, пишет Reuters.
Доллар частично утратил свой статус убежища для инвесторов — ING
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Снижение индекса
В прошлом году индекс доллара снизился почти на 10%, показав наихудший результат с 2017 года. Непредсказуемая торговая политика США, угрозы Дональда Трампа ввести пошлины против союзников и критика Федеральной резервной системы оказали давление на доллар.
Что говорится в отчете
По сравнению с 2024 годом, доллар значительно потерял свою ценность как актив-убежище, о чем свидетельствует корреляция между индексом доллара и американскими акциями, а также 10-летними казначейскими облигациями за последние три месяца.
Частные инвесторы, владеющие более 80% иностранных активов в США, продолжают вкладывать средства.
На данном этапе ослабление доллара носит скорее временный, чем фундаментальный характер.
Анализ использования доллара в глобальных активах, обязательствах, рыночном обороте и транзакциях не выявил признаков ускорения процесса дедолларизации.
Независимость Федеральной резервной системы является основой глобальной финансовой стабильности, и обвинения в неправомерном снижении процентных ставок могут вызвать панику на валютном рынке.
Прогноз по доллару
Снижение курса доллара в этом году не будет столь значительным, как в прошлом. По оценкам ING, к концу года курс евро достигнет 1,22 доллара, при текущем уровне около 1,18 доллара.
Комментарии - 1