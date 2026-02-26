Доллар частично утратил свой статус убежища для инвесторов — ING

С 2024 года доллар частично утратил свою роль актива-убежища, однако ING отмечает отсутствие глобального снижения спроса на американскую валюту, сообщается в отчете агентства, пишет Reuters.

Снижение индекса

В прошлом году индекс доллара снизился почти на 10%, показав наихудший результат с 2017 года. Непредсказуемая торговая политика США, угрозы Дональда Трампа ввести пошлины против союзников и критика Федеральной резервной системы оказали давление на доллар.

Что говорится в отчете

По сравнению с 2024 годом, доллар значительно потерял свою ценность как актив-убежище, о чем свидетельствует корреляция между индексом доллара и американскими акциями, а также 10-летними казначейскими облигациями за последние три месяца.

Частные инвесторы, владеющие более 80% иностранных активов в США, продолжают вкладывать средства.

На данном этапе ослабление доллара носит скорее временный, чем фундаментальный характер.

Анализ использования доллара в глобальных активах, обязательствах, рыночном обороте и транзакциях не выявил признаков ускорения процесса дедолларизации.

Независимость Федеральной резервной системы является основой глобальной финансовой стабильности, и обвинения в неправомерном снижении процентных ставок могут вызвать панику на валютном рынке.

Прогноз по доллару

Снижение курса доллара в этом году не будет столь значительным, как в прошлом. По оценкам ING, к концу года курс евро достигнет 1,22 доллара, при текущем уровне около 1,18 доллара.

