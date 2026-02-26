Один официант — два ФОП: ГНС выявила новые схемы в ресторанном бизнесе

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 февраля 2026, 9:10 Читати українською

Один официант — два ФОП: ГНС выявила новые схемы в ресторанном бизнесе

ГНС только в прошлом году выявила почти 400 случаев неофициальной работы в ресторанной сфере. Неофициальное трудоустройство — одна из самых больших системных проблем рынка труда. И это не только нарушение законодательства, но и утраченные социальные гарантии для работников и неравные условия для бизнеса. Об этом говорится в сообщении ГНС.

ГНС только в прошлом году выявила почти 400 случаев неофициальной работы в ресторанной сфере.

Читайте телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Кто работает без оформления

Чаще всего официально трудоустраивают администраторов, официантов и барменов. В то же время очень часто непубличный персонал — уборщики, грузчики или охранники — работают без оформления или одновременно обслуживают нескольких работодателей.

Еще одна распространенная схема — когда официально оформленный работник одновременно выполняет работу для другого субъекта хозяйствования в том же заведении.

Например, официант продает алкоголь от имени одного ФОП, а блюда — от имени другого.

ГНС проанализировала предложения заработной платы в сфере общественного питания и сравнила их с фактически задекларированными.

Предложения работодателей по информации из открытых вакансий на сайте work.ua:

  • официанты: 30 — 50 тыс. грн,
  • повара: 20 — 52 тыс. грн,
  • сушеф: около 36,5 тыс. грн,
  • менеджер ресторана доставки: 33 тыс. грн,
  • системный администратор в сети ресторанов: 25 — 55 тыс. грн

На бумаге же показывают 13 — 19 тыс. грн. Поэтому вопросов немало.

Какая зарплата в заведениях общественного питания

По данным ГНС в декабре 2025 года средняя зарплата работников общественного питания в Украине составляла чуть более 12 тыс. грн, что почти на 3 тысячи больше, чем в предыдущем году. Количество наемных работников — 149,9 тысячи человек, что практически на уровне 2024 года. При этом сумма начисленного дохода выросла на 300 млн грн и составила 1,9 млрд грн.

«И работа по „детинизации“ рынка продолжается. Потому что для государства это — недополученные налоги, которые идут в первую очередь на нашу безопасность и оборону. Поэтому мы стремимся, чтобы бизнес сам был заинтересован в выходе из „тени“. Потому что это прежде всего об ответственности каждого работодателя, честной конкуренции и прозрачных условиях работы», — добавила Леся Карнаух.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 27 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами