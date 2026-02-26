Один официант — два ФОП: ГНС выявила новые схемы в ресторанном бизнесе

ГНС только в прошлом году выявила почти 400 случаев неофициальной работы в ресторанной сфере. Неофициальное трудоустройство — одна из самых больших системных проблем рынка труда. И это не только нарушение законодательства, но и утраченные социальные гарантии для работников и неравные условия для бизнеса. Об этом говорится в сообщении ГНС.

Кто работает без оформления

Чаще всего официально трудоустраивают администраторов, официантов и барменов. В то же время очень часто непубличный персонал — уборщики, грузчики или охранники — работают без оформления или одновременно обслуживают нескольких работодателей.

Еще одна распространенная схема — когда официально оформленный работник одновременно выполняет работу для другого субъекта хозяйствования в том же заведении.

Например, официант продает алкоголь от имени одного ФОП, а блюда — от имени другого.

ГНС проанализировала предложения заработной платы в сфере общественного питания и сравнила их с фактически задекларированными.

Предложения работодателей по информации из открытых вакансий на сайте work.ua:

официанты: 30 — 50 тыс. грн,

повара: 20 — 52 тыс. грн,

сушеф: около 36,5 тыс. грн,

менеджер ресторана доставки: 33 тыс. грн,

системный администратор в сети ресторанов: 25 — 55 тыс. грн

На бумаге же показывают 13 — 19 тыс. грн. Поэтому вопросов немало.

Какая зарплата в заведениях общественного питания

По данным ГНС в декабре 2025 года средняя зарплата работников общественного питания в Украине составляла чуть более 12 тыс. грн, что почти на 3 тысячи больше, чем в предыдущем году. Количество наемных работников — 149,9 тысячи человек, что практически на уровне 2024 года. При этом сумма начисленного дохода выросла на 300 млн грн и составила 1,9 млрд грн.

«И работа по „детинизации“ рынка продолжается. Потому что для государства это — недополученные налоги, которые идут в первую очередь на нашу безопасность и оборону. Поэтому мы стремимся, чтобы бизнес сам был заинтересован в выходе из „тени“. Потому что это прежде всего об ответственности каждого работодателя, честной конкуренции и прозрачных условиях работы», — добавила Леся Карнаух.